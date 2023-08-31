Долги сети постаматов PickPoint в РФ превышают 2,6 млрд руб.

Логистический сервис объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2023 г., тогда же было подано заявление о банкротстве. Но вернуть деньги кредиторам будет непросто, сервис был убыточен.

Задолженность объявившего о банкротстве логистического сервиса PickPoint перед финансовыми кредиторами и поставщиками превышает 2,6 млрд руб., пишет «Коммерсант».

С начала 2023 г. в отношении компании было подано 444 иска на сумму 821,3 млн руб. Текущий долг сервиса перед Сбербанком превышает 1 млрд руб., еще 218 млн руб. PickPoint должен «Совкомбанку».

По словам источника издания, сервис не сможет рассчитаться по долгам, поскольку в последние годы демонстрировал убытки. Юристы не исключают, что к субсидиарной ответственности привлекут акционеров, среди которых структура французской почтовой службы Group La Poste и фонды «Эльбрус Капитал». Однако исполнение судебных актов будет возможно только при наличии у них имущества в России.

Крупный игрок рынка доставки посылок PickPoint прекратил работу в России с 4 апреля 2023 г., в том же месяце компания подала заявление о банкротстве, рассказывал DK.RU. Cеть пунктов самовывоза насчитывала 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежала кипрской PickPoint Delivery System Ltd. В 2021 г. компания «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (управляет сетью самовывоза PickPoint) при выручке 3,5 млрд руб. получила убыток 234 млн руб.

Проблемы у PickPoint начались из-за ухода из России западных ритейлеров, с которыми чаще всего работала компания, и прекращением финансирования со стороны западного инвестора.