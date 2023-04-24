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«Золотое яблоко» отсудило у сети постаматов более 200 млн руб.

«Золотое яблоко» отсудило у сети постаматов более 200 млн руб.
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Однако ждать погашения долга, возможно, придется очень долго. Сеть заявила, что уходит из России из-за финансовых проблем, сумма исков к ней уже превышает 730 млн руб.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Сеть «Золотое яблоко» отсудила у ушедшей из России сети постаматов более 200 млн руб. ООО «Екатеринбург Яблоко» выиграло суд у ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис PickPoint). Суд вынес решение 21 апреля, документ есть в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2020 г. между компаниями был заключен договор, согласно которому сеть постаматов могла принимать от покупателей платежи за товары «Золотого яблока» и была обязана передавать эти деньги продавцу. К 6 октября 2022 г. долг компании постаматов как платежного агента составил 307, 2 млн руб. После ряда взаимозачетов и проведенных платежей сумма чистой задолженности постаматов перед «Екатеринбург Яблоко» составила более 181 млн руб. плюс 37 млн руб. пени, начисление которой продолжается до момента закрытия всего долга.

Погашение долга может затянуться — в начале апреля сервис заявил, что уходит из России из-за финансовых сложностей.  Проблемы у PickPoint  начались из-за ухода из России западных ритейлеров, с которыми чаще всего работала компания, и прекращением финансирования со стороны западного инвестора. На начало апреля сумма исков к PickPoint достигла 730 млн руб.

Напомним, ранее стало известно, что сеть «Золотое яблоко» расширяет присутствие в Казахстане. В ноябре 2022 г. супермаркет с косметикой и парфюмерией открылся в ТРЦ Mega Alma-Ata. Это второй магазин сети в соседней республике, первый разместился в Алматы в ТРЦ Dostyk Plaza.

Также на DK.RU: Мэрия подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

Автор: Александра Клименко
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