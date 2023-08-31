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Будут свои. В производство российских беспилотников вложат почти 1 триллион рублей

Будут свои. В производство российских беспилотников вложат почти 1 триллион рублей
Автор фото: Александр Гальперин. Иллюстрация: РИА новости

К концу 2026 г. Россия выйдет на производство беспилотников в объеме 18 тыс. штук в год, а к 2030 г. доля российских аппаратов на рынке должна увеличиться до 70,3%.

#НАЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

На развитие гражданских беспилотников до 2030 г. планируют потратить 898,4 млрд руб. из бюджетов всех уровней, пишут «Ведомости» со ссылкой на паспорт нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»(БАС).

696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд — из региональных, остальное — из внебюджетных источников, — цитирует издание.

Согласно планам нацпроекта, доля российских беспилотников должна увеличиться до 70,3% к 2030 г. На сегодняшний день российские дроны занимают лишь 23,7% рынка.  

Нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиационных систем заработает в полную силу с 1 января 2024 г. Куратором нацпроекта назначен вице-премьер Андрей Белоусов, руководителем — вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров.

По оценке Андрея Белоусова, к концу 2026 г. Россия выйдет на производство беспилотников в объеме 18 тыс. штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса. К 2030 г. объемы производства  вырастут до 46 200 единиц в год.  

Несмотря на то, что действие нацпроекта начнется только в 2024 г., уже принят упрощенный порядок использования БАС в сельском хозяйстве, упрощен порядок сертификации беспилотников, а также запущены три производства БАС на территории индустриального парка в Рудневе в Москве. Участники рынка отмечают, что гражданские беспилотники важны для промышленной и городской безопасности, они полезны строителям и геодезистам, а также городским службам контроля.

Ранее DK.RU рассказывал, что продажи беспилотных летательных аппаратов на маркетплейсах в России выросли в 15-20 раз в I квартале 2023 г. 
Автор: Екатерина Тарханова
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