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В Екатеринбурге построят Срединное транспортное кольцо

В Екатеринбурге построят Срединное транспортное кольцо
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: ru.freepik.com

Оно станет внутренней городской магистралью, проходящей через спальные районы. Часть участков кольца уже есть, часть — придется строить. Впрочем, горизонт реализации проекта очень далекий.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В рамках проекта Срединного транспортного кольца будет построена новая магистраль на ВИЗе (от развязки на улице Металлургов до Малого Конного полуострова), дорога до развязки на ул. Бебеля и железнодорожно-автомобильный мост через Верх-Исетский пруд.

Последний соединит правобережный ВИЗ и Сортировку. Дорогу от моста к развязке на ул. Бебеля протянут вдоль железнодорожных путей в районе ул. Контролеров, Труда и Кушвинской. Предполагается, что по мосту пустят маршрут городской электрички.

Частью кольца станет Объездная автодорога, Егоршинский подход, переулок Базовый, сообщает 66.RU.

Подготовительные работы к строительству уже начались. Замкнуть кольцо планируют к 2045 г.  

Ранее DK.RU сообщил, что в октябре начнется ремонт Кольцовского тракта. Работы пройдут на участке с 4-го по 11-й километр магистрали. Стоимость контракта составляет 384 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет с механизмом софинансирования по одной из федеральных программ. Подрядчик должен приступить к ремонту участка 2 октября и завершить его к 20 ноября 2023 г.

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Автор: Виктория Говорковская
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