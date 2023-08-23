В октябре начнется ремонт Кольцовского тракта

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» ищет через Госзакупки подрядчика, который обновит дорожное полотно, построит новые остановки и автопавильоны.

Ремонтные работы пройдут на участке с 4-го по 11-й километр Кольцовского тракта. Стоимость контракта составляет 384 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет с механизмом софинансирования по одной из федеральных программ.

Подрядчик должен приступить к ремонту участка 2 октября и завершить его к 20 ноября 2023 г.

Напомним, что в этом году Кольцовский тракт уже ремонтировали. Чтобы не препятствовать движению автомобилей, дорожники перекрывали по две полосы из четырех.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 51,2%. Год назад Средний Урал находился по качеству дорог строчкой выше — на 42-м месте.