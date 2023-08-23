Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.08
94,11
102,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В октябре начнется ремонт Кольцовского тракта

В октябре начнется ремонт Кольцовского тракта
Иллюстрация: ru.freepik.com

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» ищет через Госзакупки подрядчика, который обновит дорожное полотно, построит новые остановки и автопавильоны.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Ремонтные работы пройдут на участке с 4-го по 11-й километр Кольцовского тракта. Стоимость контракта составляет 384 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет с механизмом софинансирования по одной из федеральных программ.

Подрядчик должен приступить к ремонту участка 2 октября и завершить его к 20 ноября 2023 г.

Напомним, что в этом году Кольцовский тракт уже ремонтировали. Чтобы не препятствовать движению автомобилей, дорожники перекрывали по две полосы из четырех.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 51,2%. Год назад Средний Урал находился по качеству дорог строчкой выше — на 42-м месте.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в РоссиюАрмянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию
  • «Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных«Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных
  • «Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?
  • Как компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпорацийКак компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпораций
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.