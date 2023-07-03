В рейтинге российских регионов по качеству дорог Свердловская область в пятом десятке

Чуть больше половины дорог на Среднем Урале соответствует норме. Местные чиновники обращают внимание на то, что ремонт производится постоянно и с каждым годом они становятся все лучше.

Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Исследование провело агентство «РИА Рейтинг». Согласно результатам, доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 51,2%. Плотность дорог с твердым покрытием — 129,3 км/1000 кв. м территории.

Год назад Средний Урал находился по качеству дорог строчкой выше — на 42-м месте. Тогда доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляла 49,6%. Плотность дорог с твердым покрытием — 129,2 км/1000 кв. м территории.

Несмотря на падение Свердловской области в рейтинге регионов, замначальника областного УГИБДД Денис Колясников считает, что качество дорог растет.

Что касается дорожного покрытия, все водители, думаю, заметили, что дороги стали намного качественнее. Достаточно развита улично-дорожная сеть, проводятся мероприятия по ремонту и современным методам перехода на разделение потоков — и в черте города, и на трассах, — заявил он на пресс-конференции, цитата по 66.RU.

По его словам, запланировано много мероприятий по ремонту дорог и нанесению разметки, по благоустройству мест стоянок большегрузов и пассажирских автобусов.

«Мероприятий запланировано большое количество. Все они идут по плану. Надеюсь, что в ближайшем будущем безопасность и качество дорог будут намного выше», — сказал замначальника УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в 2023 г. в Свердловской обалсти планируется привести в порядок 52 дороги. Всего в рамках нацпроекта в текущем году на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, в Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

В списке на реконструкцию пять объектов:

дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623);

ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток в Екатеринбурге;

дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО;

мост через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе;

мост через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка.

Продолжится строительство ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. Будет проложен путепровод через железную дорогу на 12 км дороги ст. Глубокое — п. Бобровский в Белоярском городском округе.

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