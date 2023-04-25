В 2023 году в Свердловской области приведут в порядок 52 дороги

Область направит на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 8,4 млрд руб. На эти средства планируют реконструировать, отремонтировать и построить 84 км местных и региональных дорог.

Всего в рамках нацпроекта в текущем году на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, в Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

В списке на реконструкцию пять объектов:

дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623);

ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток в Екатеринбурге;

дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО;

мост через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе;

мост через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка.

Продолжится строительство ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. Будет проложен путепровод через железную дорогу на 12 км дороги ст. Глубокое — п. Бобровский в Белоярском городском округе.

35 дорог будут отремонтированы, 16 из них ждет капитальный ремонт.

Полный список дорог, которые приведут в порядок в 2023 г. в рамках нацпроекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги», предоставлен министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и опубликован на URA.RU.

Общий объем дорожного фонда Свердловской области на год составляет ок. 27 млрд руб. Власти направят эти средства на ремонт 200 км дорог.

Ранее DK.RU сообщил о начале ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень в районе Тугулыма. Ограничения введены с 261 по 289 км трассы. После окончания работ дорожное полотно будет четырехполосным, встречные потоки разделят металлическим барьером.

Читайте также: Трассу Москва-Казань-Екатеринбург продлят до Владивостока