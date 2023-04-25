Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.04
81,48
89,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 2023 году в Свердловской области приведут в порядок 52 дороги

В 2023 году в Свердловской области приведут в порядок 52 дороги
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловская область

Область направит на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 8,4 млрд руб. На эти средства планируют реконструировать, отремонтировать и построить 84 км местных и региональных дорог.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Всего в рамках нацпроекта в текущем году на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, в Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

В списке на реконструкцию пять объектов:

  • дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623);
  • ЕКАД на участке Семь Ключей — Большой Исток в Екатеринбурге;
  • дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО;
  • мост через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе;
  • мост через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка.

Продолжится строительство ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. Будет проложен путепровод через железную дорогу на 12 км дороги ст. Глубокое — п. Бобровский в Белоярском городском округе.

35 дорог будут отремонтированы, 16 из них ждет капитальный ремонт.

Полный список дорог, которые приведут в порядок в 2023 г. в рамках нацпроекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги», предоставлен министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и опубликован на URA.RU.

Общий объем дорожного фонда Свердловской области на год составляет ок. 27 млрд руб. Власти направят эти средства на ремонт 200 км дорог.

Ранее DK.RU сообщил о начале ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень в районе Тугулыма. Ограничения введены с 261 по 289 км трассы. После окончания работ дорожное полотно будет четырехполосным, встречные потоки разделят металлическим барьером.

Читайте также: Трассу Москва-Казань-Екатеринбург продлят до Владивостока

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Химмаш. Сюда ссылали военнопленных и детей врагов народа. Что об этом напоминает сегодня?Химмаш. Сюда ссылали военнопленных и детей врагов народа. Что об этом напоминает сегодня?
  • С понедельника начнется большой ремонт Кольцовского трактаС понедельника начнется большой ремонт Кольцовского тракта
  • Павел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из РоссииПавел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из России
  • «Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.