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На трассе Екатеринбург – Тюмень стартовал капремонт

На трассе Екатеринбург – Тюмень стартовал капремонт
Иллюстрация: DK.RU

Работы растянутся почти на 30 км, зато после их окончания автомобилистов ждет четырехполосное дорожное полотно с металлическим барьером-разграничителем полос.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень стартовал капитальный ремонт дороги в районе Тугулыма, работы растянутся на 28 км. Ограничения введены с 261 по 289 км трассы. После окончания работ дорожное полотно будет четырехполосным, встречные потоки разделят металлическим барьером. Проводить работы будут более 60 человек и 40 единиц техники.

Кроме того, сотрудники Уралуправтодора капитально отремонтируют искусственные сооружения на трассе, в том числе путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак, Тугулымка, девять водопропускных труб, четыре остановки общественного транспорта и два километра пешеходных дорожек. На протяжении 3,5 км установят шумозащитные экраны, обустроят автомобильные стоянки и возведут три надземных перехода возле населенных пунктов.

Сейчас на месте ремонта ведется устройство основания полотна, после чего рабочие произведут укладку нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси и органно-минеральной смеси. Позже на подготовленное полотно уложат асфальт.

На участке появятся пять разворотных петель: на 261-м км в районе села Ошкуково, на 264-м км в районе деревни Журавлева, на 271-м км для жителей Тугулыма и Колобова, на 278-м км в районе поселка Кармак и на 283-м км в районе сел Гилева и Мальцево.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Свердловской области начался также ремонт трассы на Пермь. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос с увеличением грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

В Уралуправтодоре сообщают, что работы пройдут на отрезке длиной более 100 км, со 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го возле Первоуральска. Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

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Автор: Александра Клименко
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