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С понедельника начнется большой ремонт Кольцовского тракта

С понедельника начнется большой ремонт Кольцовского тракта
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Работы будут идти два месяца, в это время движение автомобилистов будут ограничивать. Предполагается, что одновременно будут перекрывать не более двух из четырех полос.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

С 24 апреля начнется большой ремонт Кольцовского тракта. Как отметили в пресс-службе Управления автодорог Свердловской области, это необходимо, чтобы устранить образовавшиеся дефекты, в частности — колеи.

Судя по материалам, опубликованным на е1.ru, работы будут проходить на нескольких участках, в том числе — от ул. Луганской до гостиницы «Рамада», также отремонтируют развязку с ул. Чистой на Кольцовский тракт.

С понедельника начнется большой ремонт Кольцовского тракта 1

Рабочие будут проводить фрезерование проезжей части, а затем уложат новые слои асфальтобетона. Чтобы не препятствовать движению автомобилей, дорожники будут одновременно перекрывать по две полосы из четырех. Дорожные работы завершатся 30 июня.

Ранее DK.RU писал, что стартовал капремонт на трассе Екатеринбург – Тюмень. Работы будут проводиться в районе Тугулыма, они растянутся почти на 30 км, зато после их окончания автомобилистов ждет четырехполосное дорожное полотно с металлическим барьером-разграничителем полос.

Также DK.RU сообщал, что жителей Екатеринбурга предупредили о новых ограничениях для автомобилистов в районе концерна «Калина», где строится новая дорожная развязка. Они начнут действовать на следующей неделе.

Автор: Елизавета Порошина
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