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Производитель мёда «Берестов А.С.» признан одним из лучших экспортёров года

Производитель мёда «Берестов А.С.» признан одним из лучших экспортёров года
Иллюстрация: ООО «Биолоджик»

Компания из Екатеринбурга стала призером престижной премии «Экспортёр года». Экспертная комиссия отобрала компании, которые значительно увеличили внешнеэкономический оборот даже в условиях санкций.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЭКСПОРТ#НОВОСТИ

Компания «Биолоджик», производитель мёда торговой марки «Берестов А.С.» и полезных сладостей, стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» среди малых и средних предприятий Уральского федерального округа.

СПРАВКА

 
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
 

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия. Напомним, ранее, в рамках деловых мероприятий VII Российско-Китайского ЭКСПО и международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ООО «Биолоджик» подписало контракт на крупные поставки мёда с китайской Heilongjiang Junqihao International Trade Co., Ltd. Как писал DK.RU, продукция признанной в России и за рубежом марки в ближайшее время появится на прилавках в городе Харбин и провинции Хэйлунцзян.

Успех в экспорте требует не только качественной продукции или услуг, но и умения и желания идти в ногу со временем, искать новые рынки и партнеров. Наши сегодняшние победители тому пример, — подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Производитель мёда «Берестов А.С.» признан одним из лучших экспортёров года 1

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, поздравляя победителей премии, отметил, что успехи экспортёров — промышленных предприятий Уральского Федерального округа радуют и удивляют:

В жестких условиях ограничительных санкций они показывают просто выдающиеся результаты. Отмечу, что продукция, которую они представляют на внешние рынки — конкурентоспособна и пользуется большим спросом, даже на фоне известных и признанных мировых производителей.

На сегодняшний день ООО «Биолоджик» поставляет мёд и натуральные и полезные сладости в США, Китай, Южную Корею, ОАЭ, Тайвань, Монголию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. В компании подчеркивают, что в этом году приоритетным направлением для наращивания поставок стал Китай и страны Персидского залива.

СПРАВКА

 
ООО «Биолоджик» поставляет мёд и полезные сладости уже более 20 лет. Продукция торговых марок «Берестов А.С.» и «Galagancha» представлена в крупнейших торговых сетях и интернет-магазинах России, а также поставляется на экспорт. Мёд «Берестов А.С.» — единственный мёд в России, отмеченный государственным знаком качества и золотой медалью международного института качества Monde Selection (Брюссель, Бельгия). Линейки компании Sport honey и ИммунUP стали лауреатами конкурсов инновационных продуктов на крупнейших выставках продуктов питания «ANUGA» (Кельн, Германия, 2021 г.) и «SIAL» (Шанхай, Китай, 2023 г.).
 

ООО «Биолоджик», реклама

Автор: Александра Клименко
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