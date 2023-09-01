Производитель мёда «Берестов А.С.» признан одним из лучших экспортёров года
Компания из Екатеринбурга стала призером престижной премии «Экспортёр года». Экспертная комиссия отобрала компании, которые значительно увеличили внешнеэкономический оборот даже в условиях санкций.
Компания «Биолоджик», производитель мёда торговой марки «Берестов А.С.» и полезных сладостей, стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» среди малых и средних предприятий Уральского федерального округа.
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По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия. Напомним, ранее, в рамках деловых мероприятий VII Российско-Китайского ЭКСПО и международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ООО «Биолоджик» подписало контракт на крупные поставки мёда с китайской Heilongjiang Junqihao International Trade Co., Ltd. Как писал DK.RU, продукция признанной в России и за рубежом марки в ближайшее время появится на прилавках в городе Харбин и провинции Хэйлунцзян.
Успех в экспорте требует не только качественной продукции или услуг, но и умения и желания идти в ногу со временем, искать новые рынки и партнеров. Наши сегодняшние победители тому пример, — подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, поздравляя победителей премии, отметил, что успехи экспортёров — промышленных предприятий Уральского Федерального округа радуют и удивляют:
В жестких условиях ограничительных санкций они показывают просто выдающиеся результаты. Отмечу, что продукция, которую они представляют на внешние рынки — конкурентоспособна и пользуется большим спросом, даже на фоне известных и признанных мировых производителей.
На сегодняшний день ООО «Биолоджик» поставляет мёд и натуральные и полезные сладости в США, Китай, Южную Корею, ОАЭ, Тайвань, Монголию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. В компании подчеркивают, что в этом году приоритетным направлением для наращивания поставок стал Китай и страны Персидского залива.
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ООО «Биолоджик», реклама