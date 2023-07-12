Лучший российский мёд начнут поставлять в Китай

ООО «Биолоджик» из Екатеринбурга заключило соглашение о крупных поставках в Харбин и провинцию Хэйлунцзян. Ранее качество мёда марки «Берестов А.С.» неоднократно отмечали на международных выставках.

В Екатеринбурге продолжает работать VII Российско-Китайское ЭКСПО и международная промышленная выставка ИННОПРОМ. В рамках деловых мероприятий ООО «Биолоджик» из Екатеринбурга и китайская Heilongjiang Junqihao International Trade Co., Ltd подписали контракт на крупные поставки в Китай мёда марки «Берестов А.С.». Продукция признанной в России и за рубежом марки в ближайшее время появится на прилавках в городе Харбин и провинции Хэйлунцзян.

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Биолоджик» Дмитрий Галаганов и председатель торгово-промышленной палаты Иркутск – Хэйлунцзян Чжоу Куйу (ZHOU KUIWU). Сумма контракта — 3 млн долларов в год, поставки начнутся с сентября. В Китай отправятся натуральный мёд, в том числе липовый мёд бренда «Берестов А.С.» «Башкирхан», получивший золотую медаль Международного института качества в ЕС Monde Selection г. Брюссель, и кондитерские изделия (кедровый грильяж, медофеты с курагой, черносливом и т.д.) — их качество и вкус китайская делегация отметила отдельно. В ближайшем будущем стороны планируют увеличивать обороты поставок и расширять ассортимент.

Китайский рынок проявляет интерес к екатеринбургскому бренду не впервые. В мае этого года продукция «Берестов А. С.» получила награду на международной выставке продуктов питания «SIAL SHANGHAI 2023». Линейка health-продуктов «ИммунUP», разработанная совместно с Институтом мёда и пчелопродуктов и содержащая особую фракцию прополиса и кедровую живицу, была признана в Поднебесной лучшим инновационным продуктом 2023 года.

СПРАВКА ООО «Биолоджик» поставляет мёд и полезные сладости уже более 20 лет. Продукция торговых марок «Берестов А.С.» и «Galagancha» представлена в крупнейших торговых сетях и интернет-магазинах России, а также поставляется на экспорт. Мёд «Берестов А.С.» — единственный мёд в России, отмеченный государственным знаком качества и золотой медалью международного института качества Monde Selection (Брюссель, Бельгия). Линейки компании Sport honey и ИммунUP стали лауреатами конкурсов инновационных продуктов на крупнейших выставках продуктов питания «ANUGA» (Кельн, Германия, 2021 г.) и «SIAL» (Шанхай, Китай, 2023 г.). ООО «Биолоджик», реклама

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