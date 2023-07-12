Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
90,50
99,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лучший российский мёд начнут поставлять в Китай

Лучший российский мёд начнут поставлять в Китай
Иллюстрация: ООО «Биолоджик»

ООО «Биолоджик» из Екатеринбурга заключило соглашение о крупных поставках в Харбин и провинцию Хэйлунцзян. Ранее качество мёда марки «Берестов А.С.» неоднократно отмечали на международных выставках.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В Екатеринбурге продолжает работать VII Российско-Китайское ЭКСПО и международная промышленная выставка ИННОПРОМ. В рамках деловых мероприятий ООО «Биолоджик» из Екатеринбурга и китайская Heilongjiang Junqihao International Trade Co., Ltd подписали контракт на крупные поставки в Китай мёда марки «Берестов А.С.». Продукция признанной в России и за рубежом марки в ближайшее время появится на прилавках в городе Харбин и провинции Хэйлунцзян.

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Биолоджик» Дмитрий Галаганов и председатель торгово-промышленной палаты Иркутск – Хэйлунцзян Чжоу Куйу (ZHOU KUIWU). Сумма контракта — 3 млн долларов в год, поставки начнутся с сентября. В Китай отправятся натуральный мёд, в том числе липовый мёд бренда «Берестов А.С.» «Башкирхан», получивший золотую медаль Международного института качества в ЕС Monde Selection г. Брюссель, и кондитерские изделия (кедровый грильяж, медофеты с курагой, черносливом и т.д.) — их качество и вкус китайская делегация отметила отдельно. В ближайшем будущем стороны планируют увеличивать обороты поставок и расширять ассортимент.

Китайский рынок проявляет интерес к екатеринбургскому бренду не впервые. В мае этого года  продукция «Берестов А. С.» получила награду на международной выставке продуктов питания «SIAL SHANGHAI 2023». Линейка health-продуктов «ИммунUP», разработанная совместно с Институтом мёда и пчелопродуктов и содержащая особую фракцию прополиса и кедровую живицу, была признана в Поднебесной лучшим инновационным продуктом 2023 года.

Лучший российский мёд начнут поставлять в Китай 1

СПРАВКА

 
ООО «Биолоджик» поставляет мёд и полезные сладости уже более 20 лет. Продукция торговых марок «Берестов А.С.» и «Galagancha» представлена в крупнейших торговых сетях и интернет-магазинах России, а также поставляется на экспорт. Мёд «Берестов А.С.» — единственный мёд в России, отмеченный государственным знаком качества и золотой медалью международного института качества Monde Selection (Брюссель, Бельгия). Линейки компании Sport honey и ИммунUP стали лауреатами конкурсов инновационных продуктов на крупнейших выставках продуктов питания «ANUGA» (Кельн, Германия, 2021 г.) и «SIAL» (Шанхай, Китай, 2023 г.).
 
ООО «Биолоджик», реклама

Читайте также: Есть запрос от клиентов. Альфа-банк планирует выход на рынок Китая

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной годаТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной года
  • Под Екатеринбургом построят ЖК для работников заводовПод Екатеринбургом построят ЖК для работников заводов
  • Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десяткеУральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке
  • «Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.