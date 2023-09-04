200 тыс. на двоих. Цены на популярные зимние туры за рубеж вырастут до 30%

ОАЭ, Египет, Мальдивы и Куба уже с октября подорожают на 30%. Отдых в Таиланде станет дороже минимум на 25%. Страны повышают цены на проживание, перелеты также становятся дороже.

Российские туроператоры предупредили, что поднимут цены на зимние туры в октябре и ноябре до 30% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т.п. В Российском союзе туриндустрии объяснили:

Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%, — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По данным издания, ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египет, на Мальдивы и Кубу уже выше на 30%, чем в сентябре. Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре — там начнется высокий сезон. В ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе рост цен стартует с октября.

В Tez Tour отметили, что в зимний период по популярным направлениям путевки подорожают в среднем на 25–30%:

В ноябре туры на Мальдивах с прямым перелетом на 15–20% выше, чем в сентябре-октябре. На Сейшелах на ряд отелей рост цен в октябре составит до 20%.

Там добавили, что в среднем недельный отдых в Таиланде на двоих обойдется от 235 тыс. руб., в Египте — от 196 тыс. руб., в ОАЭ — от 160 тыс. руб., на Мальдивах — от 300 тыс. руб.

Туроператоры объясняют, что рост цен на отдых связан с подорожанием проживания в отелях. В «Интуристе» рассказали, что цены на отели на Пхукете в этом сезоне будут на 25% выше прошлогодних.

Еще один важный фактор, влияющий на ценообразование зарубежного отдыха, — это курс валют. Оплата гостиниц происходит в валюте, поэтому цены на размещение дополнительно увеличиваются.

В «Интуристе» добавили, что также в два раза подорожали перелеты на дальние расстояния.

Ранее DK.RU рассказывал, что из-за роста валют путешествия за границу вновь становятся роскошью. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян говорил, что минимальный бюджет на поездку за рубеж во второй половине 2023 г. составляет 160 тыс. руб.: