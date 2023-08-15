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Отпуск в два раза дороже: как ослабление рубля сказывается на зарубежных поездках

Отпуск в два раза дороже: как ослабление рубля сказывается на зарубежных поездках
Иллюстрация: ria.ru

Туры за рубеж для россиян станут еще дороже из-за ослабления рубля. Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс.

#КРИЗИС#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На поездку зарубеж во втором полугодии 2023 г. понадобится минимум 160 тыс. руб., пишет Рамблер со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. «С точки зрения ценовой ситуации все становится очень дорогим и надо понимать, что стоимость путешествия за границу формируется в валюте, а значит, связь между курсом и ценой линейная», — рассказал Мурадян:

Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс, потому что для них наиболее чувствительное влияние оказывают именно курсовые разницы. Соответственно, это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд. Я думаю, здесь корректно говорить о том, что путешествие в принципе выходит за рамки, потому что сейчас за 1 тыс. долл. слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40-50 тыс. руб. не существует. 160-180 тыс. нужно минимум.

По его словам, путешествия за границу вновь становятся роскошью, но, с учетом того, что тренд на повышение длится с мая, потребитель с этим смирился. Реальная картина будет понятна в сентябре. «Курс в 120-150 руб. [за доллар] будет психологически той отметкой, когда путешествия действительно станут роскошью», — заключил Мурадян.

Валютные торги на Мосбирже 14 августа открылись ростом курса доллара выше отметки 100 руб. Затем доллар подорожал до 101 рубля впервые с марта 2022 года. Евро при этом перешагнул отметку 111 руб. Рост курсов доллара и евро происходит несмотря на решение ЦБ не покупать валюту на внутреннем рынке «в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу», рассказывал DK.RU.

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Автор: Андрей Широков
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