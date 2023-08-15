Отпуск в два раза дороже: как ослабление рубля сказывается на зарубежных поездках

Туры за рубеж для россиян станут еще дороже из-за ослабления рубля. Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс.

На поездку зарубеж во втором полугодии 2023 г. понадобится минимум 160 тыс. руб., пишет Рамблер со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. «С точки зрения ценовой ситуации все становится очень дорогим и надо понимать, что стоимость путешествия за границу формируется в валюте, а значит, связь между курсом и ценой линейная», — рассказал Мурадян:

Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс, потому что для них наиболее чувствительное влияние оказывают именно курсовые разницы. Соответственно, это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд. Я думаю, здесь корректно говорить о том, что путешествие в принципе выходит за рамки, потому что сейчас за 1 тыс. долл. слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40-50 тыс. руб. не существует. 160-180 тыс. нужно минимум.

По его словам, путешествия за границу вновь становятся роскошью, но, с учетом того, что тренд на повышение длится с мая, потребитель с этим смирился. Реальная картина будет понятна в сентябре. «Курс в 120-150 руб. [за доллар] будет психологически той отметкой, когда путешествия действительно станут роскошью», — заключил Мурадян.

Валютные торги на Мосбирже 14 августа открылись ростом курса доллара выше отметки 100 руб. Затем доллар подорожал до 101 рубля впервые с марта 2022 года. Евро при этом перешагнул отметку 111 руб. Рост курсов доллара и евро происходит несмотря на решение ЦБ не покупать валюту на внутреннем рынке «в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу», рассказывал DK.RU.

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