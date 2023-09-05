Немецкий разработчик софта SAP прекратит поддержку клиентов в РФ

Крупнейшие клиенты разработчика РЖД, «Газпром» и Сбербанк уже перешли на отечественные аналоги. Однако эксперты говорят, что быстро и в полном объеме заместить иностранный софт нельзя.

Немецкий разработчик ПО SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России, пишет «Коммерсант». В письмах клиентам сказано, что до 31 декабря 2023 г. SAP отключит все компании от поддержки своего ПО.

По данным источника издания, с трудностями столкнутся около 100 компаний, которые продолжали использовать немецкую разработку.

SAP официально объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 г., но сохраняла поддержку существующих клиентов.

Известно, что пользователи SAP начали передавать техподдержку своих систем локальным IT-компаниям: «Лаб СП», которая была создана бывшими сотрудниками SAP, 1С и компании «Ланит».

SAP был одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке и занимал долю до 60%. Разработчик продавал в России несколько продуктов для бизнеса, в числе которых ERP, CRM-системы, сервисы для управления логистикой SCM. Одними из крупнейших клиентов разработчика были ОАО РЖД, «Газпром», Сбербанк и др. В РЖД рассказали, что уже не используют поддержку SAP, а «вся техподдержка обеспечивается отечественными организациями».

Добавим, что SAP планировал продать свой российский бизнес, но не нашел покупателя на актив.

Как рассказывал DK.RU, многие иностранные разработчики прекратили сотрудничество с Россией на фоне событий на Украине. Эксперты уверены, что в полном объеме заменить их российскими аналогами не получится. Совладелец студии по разработке web-приложений «Ананас» Евгений Гавриляк говорил:

1С достаточно успешно конкурировали с аналогами от SAP, Microsoft и Oracle, но все же не смогли заменить их полностью. Импортозамещение в сфере ПО всегда было точечным. Таким оно и останется, причем надолго.

Добавим, что немецкие автоконцерны Mercedes-Benz, BMW и Audi полностью отключили российских дилеров от своего программного обеспечения.