У российской «дочки» Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства

Google в России списывала стоимость внеоборотных и оборотных активов, копила долг по выплате дивидендов и наращивала кредиторскую задолженность. Все это привело к сокращению стоимости компании.

У дочернего предприятия Google в России обнаружили признаки преднамеренного банкротства, пишут «Ведомости».

Временный управляющий ООО «Гугл» Таляровский В.А. сообщает, что при подготовке Заключения о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Гугл» выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Гугл». Признаки фиктивного банкротства ООО «Гугл» не выявлены, — сказано в сообщении Федресурса.

Временный управляющий написал в отчете, что в период с 2019 г. по 2022 г. коэффициент абсолютной ликвидности компании значительно сократился. На это повлиял рост кредиторской задолженности, кроме того за это время компания накопила долг по выплате дивидендов в размере 10 млрд руб.

Также ухудшение динамики финансового положения компании было обусловлено невыплатой штрафов за неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Так, «дочка» Google была оштрафована 27 декабря 2021 г. на 7,2 млрд руб. Приставы также завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Спустя несколько месяцев Google объявил, что российское подразделение рискует стать банкротом, потому что «все денежные средства должника направляются на счет судебного пристава-исполнителя». В июне 2022 г. российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве. 20 июля 2022 г. компания была повторно оштрафована на 21 млрд руб.

Также управляющий выяснил, что «дочка» Google списывала стоимость внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределенность в непрерывности действий». Это привело к «существенному сокращению стоимости активов» компании, за счет которых она могла погасить часть обязательств.

Временный управляющий заключил, что причины, по которым Google описал невозможность продолжения деятельности в своем заявлении о банкротстве, вызваны исключительно действиями самой корпорации. Это и свидетельствует о наличии у представительства в РФ признаков преднамеренного банкротства.

Преднамеренное банкротство, согласно УК РФ, является преступлением.

Ранее DK.RU рассказывал, что долги российского подразделения Google перед кредиторами составляют более 20 млрд руб.

Иски к ООО «Гугл» подали почти 900 компаний. Все они не могут вывести деньги из заблокированного рекламного кабинета. Среди таких компаний ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «ВК», ООО «Скилфэктори», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология» и др.

Российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — агрегировало платежи за рекламу. После февраля 2022 г. корпорация Google запретила российским разработчикам загружать платные приложения в Google Play и обновлять уже существующие, сообщал DK.RU. Тогда же российская «дочка» Google закрыла офисы в России и обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом,