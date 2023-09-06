Качество, а не количество. Михаил Мишустин попросил изменить подход к поддержке МСП

Члены правительства на совещании с премьером рассказали, что цели нацпроекта по развитию МСП выполнены. В компаниях МСП работает почти 30 млн человек, а число предприятий приближается к 6 млн.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии малого и среднего предпринимательства, где заявил, что правительство должно перейти к обеспечению качественного, а не количественного развития МСП:

Это сектор, где инициативные люди открывают своё дело. И он решает очень значимые для государства задачи. Среди них — создание новых рабочих мест, формирование комфортной среды для жизни граждан за счёт всевозможных сервисов. И именно в малом бизнесе многие инновации получают практическое применение и свое воплощение в качественных товарах, услугах,— отметил он.

Представители правительства подчеркнули, что все цели, которые были заявлены в 2019 г. при запуске национального проекта по поддержке МСП, были достигнуты.

Прежде всего — обеспечен количественный рост МСП. Число малых и средних предприятий остается стабильным — около 6 млн, численность работающих в них сотрудников приближается к 30 млн человек. Такого роста удалось достичь за счёт комплекса мер: от сокращения числа проверок и запуска новых налоговых решений до повышения доступности кредитов и создания устойчивого спроса на продукцию МСП.

Глава Минэкономики Максим Решетников рассказал, что по числу субъектов МСП Россия опережает многие страны, но по вкладу сектора в экономику — отстает, пишет «Коммерсант». В связи с этим правительство предложило новую стратегию МСП, которая будет ориентирована на качественный рост:

Среди целей к 2030 году — увеличение доли средних предприятий в два раза, увеличение вклада МСП в ВВП на 3 п. п., до 28%, рост доходов на одного работника в секторе почти на четверть. Новый план разрабатывался Минэкономики совместно с «Корпорацией МСП» и деловыми объединениями, — рассказал Решетников.

Михаил Мишустин поддержал новую стратегию и отметил, что больший акцент нужно сделать на формировании производственных организаций, особенно в приоритетных отраслях, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос:

Подавляющее число субъектов МСП сейчас – это микропредприятия. И пока их вклад в экономику не так велик. Хотелось бы, чтобы он был, конечно, больше. Поэтому важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, вплоть до категории МСП+, — сказал премьер-министр.

Мишустин также добавил, что нужно оказывать точечную поддержку компаниям из приоритетных отраслей: обрабатывающей промышленности, IT, инжиниринговых центров, технологических компаний, туризма.

Максим Решетников упомянул и о проблемах при переходе из микро- в малые, а потом и в средние предприятия, которые возникают из-за ужесточения контроля, увеличения административной нагрузки и роста налогов.

Отдельное внимание в связи с этим планируется уделить МСП+ — вышедшим за рамки малого и среднего бизнеса компаниям, которые работают в приоритетных отраслях, не аффилированы с государством и годовой доход которых не превышает 10 млрд руб. Сейчас таких компаний всего 800, для них предлагается продлить действие мер финансовой поддержки: программ зонтичных поручительств и льготного инвестиционного кредитования, — добавил он.

Ранее DK.RU рассказывал, что число льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2022 г. выросло более чем втрое по сравнению с 2020 г. — до 136,1 тыс. Но дальнейший рост количества получателей господдержки вряд ли возможен: это сократит объем помощи, который будет приходиться на одну компанию.

Характер господдержки МСП изменится. Теперь государство видит в МСП поставщиков не только товаров, но и технологий, так что господдержку ждет перенастройка, которая сможет вовлечь предприятие в заявленное «Концепцией технологического развития» построение технологического суверенитета.