Спрос на потребительские кредиты подскочил на 20-50% из-за роста ключевой ставки

Россияне стремятся оформить займы на покупку дорогостоящих товаров у банков по старым ставкам. С начала года рост задолженности вырос на 3,3 трлн руб., что является максимальным показателем за 8 лет.

Спрос на потребительские кредиты подскочил на 20-50 % после внепланового повышения ставки Центробанком, пишут «Известия».

Общий объем кредитов и займов населения по итогам июля превысил 32 трлн руб., следует из данных Центробанка. С начала года размер задолженности увеличился на 3,3 трлн руб. Рост оказался максимальным с 2015 г.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин объяснил, что рост спроса на кредитование может быть связан с желанием населения получить заемные средства на крупные покупки по старым ставкам.

Рост спроса на кредиты подтверждают в ПСБ, там объем выдач займов в первую неделю после 15 августа вырос на 70% по сравнению с первой половиной месяца, а количество новых обращений по кредитам — на 10%.

В «Почта Банке» объем и количество выданных потребительских кредитов выросли в полтора раза по сравнению с июнем, а число заявок увеличилось на 30%. В пресс-службе банка отметили, что в два раза популярнее стали кредиты свыше 500 тыс. руб.

В ВТБ изданию рассказали, что с 15 по 28 августа 2023 г. было оформлено на 11% больше кредитов, чем за первые недели месяца.

Глава группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев рассказал, что объем выдач потребительских займов вырос на 15–20% после внепланового заседания ЦБ.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила, что крупные банки все еще сохраняют льготные предложения по потребительских кредитам, поэтому клиенты торопятся оформить займы.

На фоне роста кредитования населения прогнозируются высокие доходы у самих банков. Только за первое полугодие 2023 г. банки заработали 1,7 трлн руб., что стало абсолютным рекордом, сообщил Центробанк. По итогам года регулятор ожидает доход кредитных организаций более 2 трлн руб.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень добавил, что не видит рисков в растущем объеме кредитования для самих банков:

В целом банки демонстрируют достаточно эффективный подход к управлению качеством портфеля, поэтому основным риском, по нашему мнению, остается рост закредитованности населения.

Он отметил, что несмотря на низкий уровень долговой нагрузки, россияне большую часть доходов тратят на товары первой необходимости, так что, если инфляция продолжит расти и расходы на товары увеличатся, то обслуживание кредитов не будет приоритетным, просрочки могут увеличиться.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич согласен, что рост числа просрочек — ключевой риск для кредитных организаций:

Он может произойти вслед за охлаждением экономики из-за высоких ставок. Но сейчас ситуация к этому не располагает: безработица на минимуме, а увеличение зарплат продолжается, в результате чего кредитоспособность граждан может оставаться на высоком уровне.

Ранее DK.RU рассказывал, что уровень закредитованности россиян по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. Пока ситуация, по мнению экспертов, выглядит стабильной и не вызывает опасений. Их, однако, вызывает тот факт, что просрочки по кредитным картам в России достигли исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля.