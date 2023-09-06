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Владельцы службы доставки DPD хотят продать бизнес в России

Владельцы службы доставки DPD хотят продать бизнес в России
Иллюстрация: DPD

GeoPost заявила, что активы ее российской «дочки» стали дешевле на €149 млн. Осложнить сделку может тот факт, что группа владеет в России также сетью PickPoint, которая проходит процедуру банкротства.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Дочерняя компания французской La Poste Groupe решила продать свой российский бизнес. Как пишет «Коммерсант», GeoPost ведет переговоры о продаже службы доставки DPD. Потенциальными покупателями бизнеса считаются «Деловые линии» и ПЭК.  

Еще в мае 2022 г. GeoPost говорила, что обсуждает вариант передачи российского бизнеса DPD локальному партнеру. В отчете за 2022 г. GeoPost оценила обесценивание активов своей российской «дочки» в €149 млн.  

По словам экспертов, бизнес DPD может быть интересен любому крупному логистическому оператору. У компании есть развитая сеть магистральной логистики, доставки на последней миле, 5 тыс. пунктов выдачи, а также мощности для транспортировки грузов и доставки мелких отправлений.  

Осложнить сделку может тот факт, что GeoPost владеет в России также 29,07% сети постаматов PickPoint. Как рассказывал DK.RU, в отношении последнего сейчас запущена процедура банкротства, сумма долга перед кредиторами превышает 2,6 млрд руб.

Советник практики по банкротству АБ БВМП Дмитрий Палин отметил, что в рамках судебного спора могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost.  

Добавим, что, по данным Ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка курьерской доставки последней мили в 2022 г. вырос на 21% и достиг 1,7 трлн руб. Выручка «ДПД Рус» в 2022 г. снизилась на 24,2% и составила 14,88 млрд руб.  

Автор: Екатерина Тарханова
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