Производитель Kent и Vogue – British American Tobacco — продал свой бизнес в России

Табачный гигант продал бизнес в России и Белоруссии. Новому владельцу теперь принадлежит, например, фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге. Все торговые марки останутся на российском рынке.

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии, пишет «Коммерсант». Согласно сообщению компании, покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia.

«БАТ Россия» после завершения сделки будет владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group, — сказано в заявлении.

Стоимость сделки не уточняется. В BAT ожидают, что продажа завершится в течение следующего месяца.

После завершения сделки BAT Russia перейдут предприятия British American Tobacco в России и Белоруссии. В России British American Tobacco владеет фабрикой «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге.

В компании подчеркнули, что после продажи BAT больше не будет связана с российским и белорусским бизнесом.

British American Tobacco производит сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Известно, что все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.

Напомним, что о намерении продать бизнес компания сообщила еще в марте 2022 г.

Добавим, еще один табачный гигант — Philip Morris International, которому принадлежат бренды сигарет Marlboro, Bond, Parliament и другие, ранее также заявлял о планах продать бизнес в России. Однако позже менеджмент сказал, что «скорее оставит» его, чем продаст на невыгодных условиях. Philip Morris оценила свой российский бизнес в $2,5 млрд., однако в компании уверены, что в нынешних условиях не смогут продать активы за эти деньги.