Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.09
97,53
104,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Производитель Kent и Vogue – British American Tobacco — продал свой бизнес в России

Производитель Kent и Vogue – British American Tobacco — продал свой бизнес в России
Иллюстрация: Shutterstock

Табачный гигант продал бизнес в России и Белоруссии. Новому владельцу теперь принадлежит, например, фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге. Все торговые марки останутся на российском рынке.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии, пишет «Коммерсант». Согласно сообщению компании, покупателем стал консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia.  

«БАТ Россия» после завершения сделки будет владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group, — сказано в заявлении.

Стоимость сделки не уточняется. В BAT ожидают, что продажа завершится в течение следующего месяца.  

После завершения сделки BAT Russia перейдут предприятия British American Tobacco в России и Белоруссии. В России British American Tobacco владеет фабрикой «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге.

В компании подчеркнули, что после продажи BAT больше не будет связана с российским и белорусским бизнесом.  

British American Tobacco производит сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Известно, что все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.  

Напомним, что о намерении продать бизнес компания сообщила еще в марте 2022 г.  

Добавим, еще один табачный гигант — Philip Morris International, которому принадлежат бренды сигарет Marlboro, Bond, Parliament и другие, ранее также заявлял о планах продать бизнес в России. Однако позже менеджмент сказал, что «скорее оставит» его, чем продаст на невыгодных условиях. Philip Morris оценила свой российский бизнес в $2,5 млрд., однако в компании уверены, что в нынешних условиях не смогут продать активы за эти деньги.  

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?
  • «Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?«Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?
  • На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.
  • Эрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документыЭрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.