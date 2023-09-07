Инженеры и экономисты. 40% курьеров в России имеют высшее образование

Специалисты с высшим образованием предпочитают работать в службах доставки из-за гибкого графика и конкурентных зарплат. Работники сервисов доставки получают от 45 до 95 тыс. руб. в месяц.

40% российских курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Яндекс Доставки».

По данным компании, каждый третий дипломированный специалист, который подрабатывает курьером — представитель инженерно-технических специальностей, 17% окончили экономический или финансовый факультеты, а 10% – айтишники. В Яндексе уточнили, что проводили опрос среди 5700 работников.

По данным hh.ru, 27% курьеров имеют высшее образование, при этом 43% занимаются доставкой товаров в качестве подработки, а каждый пятый совмещает ее с учебой. Более 12% опрошенных заявили, что развивают собственный бизнес.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет, что интерес к такой подработке среди населения понятен:

Наблюдается тренд, когда специалист с инженерным образованием не идет работать инженером, а выбирает более гибкий формат занятости с точки зрения времени работы и обязательств, оформляется как самозанятый и трудоустраивается курьером.

Его слова подтверждаются статистикой. 68% опрошенных курьеров сказали, что выбрали эту работу из-за гибкого графика. Второй причиной являются конкурентные зарплаты. Руководитель «Яндекс Доставки» в России Тембот Керефо рассказал, что доход курьеров вырос на 30% по сравнению с 2022 г. По данным hh.ru, работники сервисов доставки зарабатывают от 45 до 95 тыс. руб. в месяц.

Ранее DK.RU рассказывал, что в России спрос на курьеров растет. Число вакансий за 2022 г. увеличилось в 11 раз. Самый большой скачок приходился на 2020 г., когда началась пандемия коронавируса, и сервисы доставки стали активно развиваться. За тот период количество размещенных вакансий курьера выросло на 145%. В 2022 г. востребованы более чем 300 тыс. курьеров, а число вакансий взлетело на 113%. Тренд на дефицит кадров сохраняется.

Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина объяснила, что нехватке способствует массовый отъезд мигрантов из России, происходящий на фоне ослабления рубля и санкций.