«Требуются курьеры»: безработица в России обновила исторический минимум

Благодаря частичной мобилизации и многочисленным сервисам доставки, заменившим привычные ушедшие из России сети, россияне без работы не останутся, сообщили в Центробанке.

Безработица обновила исторический минимум, сегодня сообщили в Центробанке. Ранее данные уже озвучивал российский лидер Владимир Путин уточнив, что уровень безработицы в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕАЭС. В российском регуляторе отметили, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях экономики даже усиливается нехватка рабочей силы:

На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум.

Больше всего в России вырос спрос на курьеров — число вакансий за данный период увеличилось в 11 раз, заявили аналитики сервиса «Авито работа» и агрегатора Salary Index. Самый большой скачок приходится на 2020 год, когда началась пандемия коронавируса, и сервисы доставки стали активно развиваться. За тот период количество размещенных вакансий курьера выросло на 145%. В текущем году востребованы более чем 300 тысяч курьеров, а число вакансий взлетело на 113% по сравнению с прошлым годом.

Поднялись и зарплаты доставщиков. Ставка выросла в два раза, говорят исследователи уточнив, что в первую очередь это касается пеших курьеров. По данным Salary Index, средняя зарплата российского курьера составляет около 50 тысяч рублей. При этом рост зарплат по регионам остается неравномерным: например, в третьем квартале 2022 года в Центральном регионе рост «просел», а на Юге, Урале и в Сибири зарплаты продолжали увеличиваться.

Ранее больше половины россиян назвали самой популярной профессией в 2023 году работу IT-специалиста. По мнению 40% опрошенных, высоким также будет спрос на профессию инженера. Еще 38 процентов сочли востребованной в следующем году профессию врача, 28 — специалиста по нанотехнологиям.

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