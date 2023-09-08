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После перехода на российское ПО банковская система может «лечь». Банкиры просят отсрочку

После перехода на российское ПО банковская система может «лечь». Банкиры просят отсрочку
Иллюстрация: Midjourney

Отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы под работу с отечественным ПО и системами управления базами данных. Банкиры просят дать им еще два года.

#НОВОСТИ

Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и «ДОМ.РФ» на совещании в ЦБ предложили отсрочить на два года — с 2025 на 2027-й — вступление в силу требования отказа от иностранного программного обеспечения (ПО). В число компаний, требующих отсрочки, вошли все системные субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) — кредитные организации, операторы связи и др.

В ЦБ сообщили, что обсуждают вопросы импортозамещения, включая сроки перехода на отечественные решения к 1 января 2025 г., с участниками рынка. Сроки поджимают лишь из-за указаний президента. Путин 30 марта 2022 г. подписал указ о требованиях к кибербезопасности КИИ. С 31 марта 2022 г. субъектам КИИ запретили госзакупки зарубежного ПО и иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК), с 1 января 2025 г. запрет заработает для зарубежного ПО на «значимых объектах» КИИ. 

Отечественные АБС сейчас адаптированы для работы с иностранным системным ПО, в первую очередь это Oracle. Адаптация под отечественные СУБД, такие как Postgres, займет длительный срок и потребует крупных инвестиций. Фактически АБС потребуется переписывать заново. Отсрочка нужна, чтобы российские поставщики АБС разработали софт под работу с отечественными СУБД.

Разработка АБС — сложный процесс, требующий высокой технической экспертизы, отметила глава QA-отдела SimbirSoft Екатерина Подаруева: 

Консорциум должен иметь достаточный уровень знаний и ресурсов для успешной разработки, тестирования и внедрения системы, а недостаток опыта или несоответствие требованиям могут вызвать задержки и проблемы в качестве. 

По итогам прошлого года крупнейшими российскими вендорами АБС по числу внедрений продуктов были Diasoft (50% внедрений), R-Style Softlab (25%) и Центр финансовых технологий (12,5%). ВТБ, Россельхозбанк и «ДОМ.РФ» обсуждают возможность учредить консорциум для подготовки новой АБС для работы с российскими СУБД. Собеседник в одном из банков добавил, что инициатором был ВТБ: он планировал сам разработать АБС, но признал, что проект «слишком масштабный и дорогой». 

События последних лет внесли коррективы в работу банков: бизнес все больше надеется на господдержку, ипотечный кредит растет и становится менее доступным, внедряется цифровой рубль. Об этом, а также о том, какова ситуация в цифровизации, учитывая необходимость перехода на отечественные IT-продукты, DK.RU узнал из интервью с председателем правления Росбанка Натальей Воеводиной.

Автор: Андрей Широков
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