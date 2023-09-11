«Можем даже собирать электронику для мобильных телефонов, если появятся заказчики»

С какими вызовами сталкивается крупнейший производитель электроники на Урале и что необходимо для дальнейшего развития отрасли? Валерий Кротов, «Интеграция».

В этом году в Свердловской области запустили проект по строительству технопарка электронной промышленности в микрорайоне Новокольцовский, который станет одним из элементов создания научно-производственной экосистемы «Космос». К ее развитию уже присоединяются предприятия реального сектора экономики, вузы и консалтинговые организации. Одним из первых участников экосистемы стала промышленная группа «Интеграция» — крупнейший на Урале контрактный производитель электроники.

В интервью DK.RU основатель и генеральный директор компании Валерий Кротов рассказал, с какими вызовами сегодня сталкиваются такие предприятия, зачем им объединяться и почему в будущем спрос на российскую электронику будет расти.

Справка DK.RU Компания «Интеграция» основана в 2004 г.

Монтажом печатных плат начала заниматься с 2007г.

В настоящий момент имеет самый большой парк станков автоматизированного монтажа на Урале в количестве 7 единиц (всего в Екатеринбурге — более 40 роботов-установщиков смд компонентов).

На предприятии работает более 60 человек.

Объем производства в 2021 г. — 400 тыс. плат, в 2022 г. — 550 тыс. плат, к настоящему моменту в 2023 г. — более 1 млн плат.

Как вы пришли к созданию собственного производства в сфере электроники?

— Свою профессиональную деятельность я начал в сфере металлургии, попав по распределению на завод «Уралредмет». В 1999 г. перешел в компанию по производству печатных плат, в отдел по подготовке к производству. В 2001 г. был приглашен на работы структуры Росавиакосмоса, в цех производства печатных плат, где проработал несколько лет.

Тогда многие вокруг пытались открыть свое дело, и в какой-то момент мы с группой единомышленников тоже решили основать компанию — стали заниматься подготовкой к производству печатных плат и размещать заказы на предприятиях.

Фактически мы развивали все с нуля. У нас не было предварительных договоренностей ни с крупными заказчикам, ни с поставщиками. Чтобы найти партнеров, я выкупил несколько доменов (в том числе действующий zakazplat.ru) и начал генерировать там контент, регистрироваться в различных каталогах и заниматься SEO-оптимизацией, или, проще говоря, раскруткой сайта.

Мы активно участвовали в выставках. На одном из таких мероприятий познакомились с компанией «ИскраУралТЕЛ» — они предложили нам взять в аренду их автоматизированную линию для монтажа печатных плат. До этого мы самостоятельно монтажом не занимались, но мысль о том, что заказчику было бы удобнее получать готовое изделие на основе предоставленной документации, у нас возникала не раз. Поэтому мы приняли данное предложение и в 2007 г. начали оказывать услуги по контрактной сборке электронных блоков.

В течение четырех лет работали на арендованном оборудовании и постепенно закупали собственное. На сегодня у нас самый крупный парк станков на Урале — 7 современных высокоскоростных станков автоматизированного монтажа и 2 станка для пайки светодиодных плат.

Кто сейчас ваши заказчики?

— Мы работаем с предприятиями из разных сфер, которые используют электронику в своих изделиях. Например, это производители пожарных сигнализаций, устройств для «умного дома», GSM-направление, светодиодное направление, оборудование для железных дорог, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, автомобильных отраслей и многих других. Наши мощности позволяют собирать электронику любой сложности — даже для мобильных телефонов, но пока у нас нет таких заказчиков.

Сейчас вы поставляете электронную начинку, а конечный продукт делают ваши заказчики. Не было планов производить его самостоятельно?

— У нас есть несколько разработок, под которые в перспективе мы планируем создать новые производственные мощности. Учитывая неудачный опыт наших конкурентов, смешивать контрактное и собственное производство мы не хотим — это может привести к срыву сроков выполнения заказов.

Усложнили ли санкции закупку электронных компонентов для производства из-за рубежа?

— Из-за санкций нам пришлось отказаться от европейских дистрибьюторов, а нашим заказчикам — переработать некоторые изделия. Сейчас мы преимущественно закупаем компоненты у азиатских поставщиков — они предложили много аналогов, по функциональности не уступающих мировым брендам. Также сотрудничаем с российскими компаниями, которые различными путями поставляют компоненты со всего мира.

Отечественные электронные компоненты пока не производятся?

— Раньше в России электронные компоненты производились в небольшом объеме, но прежде всего для оборонно-промышленного комплекса. О состоянии отрасли сейчас судить сложно, потому что данные закрывают.

Конечно, эта сфера перспективная. Ее необходимо развивать, уделять этому внимание на государственном уровне. Но чтобы наладить производство электронных компонентов, необходимо соблюсти несколько условий.

Во-первых, сырьевая база. Самих редкоземельных металлов у нас много, но для производства компонентов нужны современные технологии обработки. Они, к сожалению, у нас есть, но в недостаточном количестве. Раньше в СССР производили чуть ли не всю таблицу Менделеева — добывали, обогащали, обрабатывали. В 1990-е много заводов закрылось. Кстати, Китай, который сейчас активно развивает электронную промышленность, является лидером по технологиям полного цикла обработки редкоземельных элементов.

Во-вторых, нужны технологии. Если в СССР они были, то на сегодня, к сожалению, утеряны. Выход — обучать специалистов за рубежом или привозить иностранных специалистов, что в наше время нереально.

В-третьих, необходимо оборудование. Притащить его под санкциями очень сложно.

Поэтому, к сожалению, перспектива ближайших лет — импорт электронных компонентов из Азии.

Сейчас много говорят о рециклинге. Развиваются предприятия, которые утилизируют технику, разбирая на комплектующие. Есть ли сегодня практика вторичного использования электронных компонентов?

— Наше предприятие такие компоненты не использует. Но есть информация, что некоторые китайские поставщики предлагают их своим заказчикам. Не уверен, что это целесообразно. Выпаивание компонентов — трудоемкая дорогостоящая работа. Еще одна сложность связана с тем, что на таких компонентах есть остатки припоя, что усложняет их дальнейшую установку.

Как, по вашим наблюдениям, за последнее время изменился спрос на российскую электронику?

— Спрос вырос и будет расти дальше. Прежде всего это связано с запросом крупных игроков на локализацию продукта. В тендерной документации от Ростелекома, Газпрома и других госкорпораций все чаще стоит пометка «необходим отечественный производитель».

Все понимают, что импортные компоненты мы вряд ли заменим своими. Но, по крайней мере, сборку и программное обеспечение должны делать самостоятельно. Сейчас в России это жестко контролируется. Это раньше можно было показать две отвертки и сказать, что ты все сделал сам. Теперь мы отправляем отчеты с LOG-файлами со станков. Аудиторы приезжают к нам, чтобы проинспектировать производство.

Да, сегодня есть практика размещения заказов на сборку электроники в Китае. Но в любой момент они могут отказаться от поставок. А компоненты в той или иной мере доступны — помимо Китая, их можно закупать в Индии, Малайзии. Поэтому чем выше уровень локализации, тем выше независимость.

Увеличивается ли сейчас на рынке число таких компаний, как ваша?

— Наверное, новые игроки появляются, но пока их мало, потому что это достаточно сложный, денежноемкий бизнес. Ты не можешь просто купить оборудование и сказать: «Все, я контрактник». Необходимы опыт, знания и специалисты. Это не просто сборка деталей конструктора — нужно выстроить сложный технологический процесс на каждом этапе производства.

Тренд, который есть сейчас в центральной России — консолидация компаний. Появляются большие корпорации, которые специализируются, например, на производстве серверов или другой электроники, которая жизненно необходима для дата-центров, поддержания деятельности Госуслуг, информационного поля.

В Свердловской области развитие электронной промышленности планируют стимулировать с помощью экосистемы «Космос» и создания технопарка в Новокольцовском. Как вы оцениваете этот проект?

— Мы уже стали партнерами экосистемы, соглашение подписали на полях выставки ИННОПРОМ. Планируем не только получить статус резидента технопарка, расширив свою производственную деятельность, но и реализовать совместные проекты с инициатором экосистемы — КРСУ.

Мы видим несколько преимуществ участия в проекте.

Во-первых, экосистема объединит действующих игроков и их компетенции. Вместе мы сможем выполнять крупные заказы от разработчиков и производителей электроники, в том числе государственного сектора. Кооперация позволит уменьшить логистические цепочки и время на решение вопросов.

Во-вторых, консолидация игроков позволит выработать единые стандарты, а значит — единые требования к продукции и единое качество.

В-третьих, проект направлен на рост рынка и популяризацию производства электроники.

Мы разделяем эти цели, потому что считаем, что электроника — это локомотив экономики России. Для развития отрасли нужно развивать компетенции и готовить кадры. Здорово, что рядом с технопарком будет находиться кампус ИРИТ-РтФ УрФУ, и студенты смогут участвовать в работе предприятий. Во времена моей учебы в вузе практика на производстве была обязательным элементом. Сейчас многие студенты даже не представляют, как устроен технологический процесс. А значит, при конструировании печатных плат они не учтут многие параметры. В технопарке мы планируем наладить сотрудничество с УрФУ — готовы взаимодействовать с кафедрами, брать на практику студентов, обучать их работе с роботами. Возможно, кто-то в перспективе решит остаться работать у нас.

Большой плюс заключается в том, что государство в лице КРСУ берет на себя решение многих проблем — это вопросы, связанные с финансовой поддержкой от государства, разрешительная документация и взаимодействие с госкорпорациями. Фактически они обеспечат функционирование «единого окна» для заказчиков.

И, конечно, правильно, что в новом районе создается производство, которое сможет обеспечить много новых рабочих мест. Иначе рано или поздно мы получим город, в котором будут одни блогеры.

Для вашего предприятия актуальна кадровая проблема?

— Нехватка квалифицированных кадров — это один из вызовов, с которым мы сталкиваемся. Поэтому создаем достойные и комфортные условия для специалистов, которые работают в компании. У нас интересная корпоративная жизнь и современные методики обучения. Стараемся меняться сами, идти в ногу со временем.

Искать новых специалистов сложно. Если раньше ты давал объявление на е1.ru или в газете и получал гарантированных соискателей, то теперь рынок труда размыт — появилось большое количество ресурсов, которые вроде активно вкладываются в продвижение, но ты не знаешь, насколько эффективно они сработают.

Определенно не хватает популяризации технических профессий. Сейчас большое количество молодых людей развозят еду на самокатах или сидят на кассах в магазинах. Все умные, красивые, но на производство идти боятся. Хотя для этого нужны лишь внимательность, желание освоить профессию и работать.

Мы готовы предоставлять современные рабочие места и обучать сотрудников предприятия самым современным профессиям практически с нуля.

В материале также использованы фотографии DK.RU

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