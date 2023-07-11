КРСУ обещает создать в Новокольцовском технопарк нового типа

«Мы перейдем от сдачи в аренду земли и помещений к сервисной модели, в рамках которой будем закрывать реальные потребности бизнеса», — говорит гендиректор корпорации. Детали — на DK.RU.

Генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра представил на выставке ИННОПРОМ концепцию индустриального парка в Новокольцовком микрорайоне.

Он разместится на площади в 10 га, рядом с будущим кампусом УрФУ. 6500 кв. метров площадей будут отведены под производственные помещения, 3 тыс. кв. м — под лабораторно-офисные помещения, 500 кв. м займет коворкинг.

Наша задача — не построить здание, а создать экосистему. Соединить на площадке все, что необходимо для любого высоко технологичного производства: это и научно-техническая, и производственная базы, и сервис по подбору кадров, и финансовые ресурсы, и услуги по продвижению бизнеса. Мы хотим создать тепличные условия для будущих резидентов, в которых они смогут заниматься тем, в чем они профессионалы, — сказал Андрей Мисюра.

КРСУ как куратор проекта стремится предложить производственникам новый принцип взаимодействия и перейти от сдачи в аренду земли и помещений к сервисной модели, позволяющей закрыть реальные потребности бизнеса. На площадке будет создано комьюнити из участников экосистемы с единым информационным пространством. Таким образом все игроки смогут предлагать «соседям» свои услуги.

Войти в систему сможет компания любого профиля, даже небольшие творческие коллективы. Главное, чтобы была ясна ее роль в экосистеме и потенциальная польза для других участников.

Андрей Мисюра подчеркнул, что Новокольцовский микрорайон, где создается кластер — перспективная территория. Сейчас он активно застраивается жильем. Технопарк позволит обеспечить его жителей работой в шаговой доступности от дома. Кроме того, студенты вузов смогут с первых курсов погрузиться в решение реальных производственных, инженерных и экономических задач.

Вузы-партнеры проекта — УрФУ и УГМУ.

Напомним, что решение о создании в Свердловской области технопарка электронной промышленности было принято в марте 2023 г.

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