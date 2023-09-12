Приостановка отношений с Евросоюзом. Дмитрий Медведев придумал подходящую месть

Дмитрий Медведев считает, что российских дипломатов на время отзывать на родину. Ранее председатель комитета Совета федерации Андрей Клишас выступил за введение ограничений для граждан стран ЕС.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает нецелесообразным введение «зеркальных ограничений» на ввоз товаров в РФ для европейцев. Однако предложил прекратить дипломатические отношения с Евросоюзом в ответ на новые запреты для россиян: теперь в Еврозону нельзя ездить со смартфонами, фототехникой, косметикой и чемоданами:

Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта... Что с этим делать?.. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну.

По его словам, Евросоюз, подтвердив запрет на въезд россиян в ЕС со своей техникой и предметами личной гигиены, «без околичностей» сказал россиянам, что они для него «люди второго сорта, этакие Шариковы». И это решение явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле», а действия в отношении рядовых граждан, отметил Медведев. При этом вводить ответные ограничения в отношении граждан ЕС — это точно не вариант, продолжил он. «Мы не расисты, <...> да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию», — написал он.

Как рассказывал DK.RU, согласно разъяснениям Еврокомиссии (ЕК), вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Европейская таможня может все это не пропустить.

Ранее, 11 сентября, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил за введение зеркальных ограничений для граждан стран ЕС:

Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил.

Накануне Еврокомиссия разъяснила на своем сайте правила применения уже действующих санкций (новых документов не принималось). Согласно этим разъяснениям, россияне не могут ввозить в страны ЕС личные вещи и транспортные средства. До этого было неясно, распространяются ли ранее введенные санкции именно на личные вещи. Из таких вещей под ограничительные меры попадают свыше 160 позиций. Среди них — косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи.