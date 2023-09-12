Отказала гидросистема. В «Уральских авиалиниях» объяснили, почему их самолет сел в поле

Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Пассажирам же выплатят по 100 тыс. руб. в качестве «компенсации за испуг».

Борт рейса U6-1383 Сочи-Омск был вынужден совершить экстренную посадку в поле в Новосибирской области в связи с тем, что у самолета отказала гидравлическая система. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на встрече с журналистами.

По его словам, при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема и пилот решил уйти в аэропорт Новосибирска, так как там полоса длиннее.

Сильный ветер, выпущенные створки шасси создали сложности, из-за чего командир решил, что топлива может не хватить. Площадку — поле — подобрали прямо с воздуха. На мой взгляд, выполнить такую посадку — это большое мастерство, это самообладание. Люди не растерялись и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что это самолет и люди, — заявил Сергей Скуратов, цитата по «Ъ-Урал».

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На время расследования экипаж отстранят от работы. По словам генерального директора авиакомпании, сотрудники сейчас будут писать «море объяснительных», общаться со следователями, прокуратурой и руководством.

Пассажирам самолета выплатят по 100 тыс. руб. Как выразился глава авиакомпании, это «компенсация за испуг». Отмечается, что пассажиры эвакуировались сами, пострадавших нет.

Будут ли награждать экипаж — пока неизвестно. Эксперты считают, что команда самолета достойна высших наград.

«Если верить появившейся расшифровке переговоров пилотов, перед аварийной посадкой самолета Airbus A320 в поле под Новосибирском произошел полный отказ гидравлической системы («полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет», «гидравлика вытекла полностью»). Гидросистема самолета отвечает за управление рулями, стабилизатором, выпуск и уборку шасси, посадочно-взлетной механизации. Отказ гидравлической системы любого типа — это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Версий причин сегодня будет много, но очевидно, что множество вопросов будет обращено к исправности самой техники», — написал в своем ТГ-канале Алексей Рогозин, руководитель АНО «ЦРТТ», действительный государственный советник РФ 3 класса.

Сергей Скуратов отметил, что подобные посадки должны «восстанавливать доверие к авиакомпании». По его словам, это говорит о мастерстве и ответственности авиакомпании.

Напомним, 15 августа 2019 г. в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, никто серьезно не пострадал. За предотвращение катастрофы командир судна Дамир Юсупов был награжден званием Героя России.

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