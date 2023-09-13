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На месте КОРа построят 120 тысяч «квадратов» жилья

На месте КОРа построят 120 тысяч «квадратов» жилья
Иллюстрация: DK.RU

Территория Кировского оптового рынка находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Там можно возводить жилье. Девелопер уже приступил к разработке документации по планировке участка.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Застройкой территории КОРа займется ООО «Клевер Плюс». Девелопер возведет там дома от 12 до 32 этажей со стилобатами, общественные объекты, коммерческие помещения и паркинг.

В Стратегии социально-экономического развития Кировского района указано, что на месте рынка до 2030 г. может быть построено порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Как отмечает 66.ru, это почти половина всего объема жилья, возведенного на ЖБИ за последние пять лет.

О том, что «КОР как рынок свое отжил», и на его месте может появиться жилье, еще в 2020 г. заявлял экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В феврале 2023 г. заместитель главы Екатеринбурга по капстроительству Рустам Галямов сообщил, что застройка территории Кировского оптового рынка на ЖБИ обсуждаются. Однако он отметил, что такой проект вряд ли стартует в ближайшие годы.

Автор: Виктория Говорковская
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