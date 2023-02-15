Вице-мэр Екатеринбурга заявил, что КОР на ЖБИ все-таки застроят. Но нескоро

Ранее планы по редевелопменту территории прописали в Стратегии социального-экономического развития Кировского района до 2030 г. — на месте рынка могут построить 120 тыс. кв. м жилья.

Заместитель главы Екатеринбурга по капстроительству Рустам Галямов прокомментировал планы по застройке территории Кировского оптового рынка на ЖБИ. Он подтвердил, что возможность реализации такого проекта обсуждается, но стартует он не в ближайшие годы.

Жилье на месте КОРа в будущем — скорее всего, да. Но не в ближайшей перспективе, — сказал Рустам Галямов на круглом столе «Ъ-Урал», посвященному трендам на рынке недвижимости 2023 г.

Как уже писал DK.RU, инициатива застроить территорию рынка обсуждается в Екатеринбурге последние несколько лет. В 2020 г. Александр Высокинский, который на тот момент был главой города, заявил, что КОР как рынок «свое отжил».

Ранее планы по редевелопменту территории прописали в Стратегии социального-экономического развития Кировского района до 2030 г. Согласно документу, на месте рынка возведут 120 тыс. кв. м жилья. Это почти половина того, что построили в микрорайоне за последние пять лет.

Также в конце 2022 г. стало известно, что будет застраиваться еще одна принадлежащая владельцам рынка площадка: в статус, позволяющий многоэтажную застройку, перевели земли, на которых располагается база-гастроном «МагКор» на ул. Малышева. На реализацию проекта, писал DK.RU, потребуется 2-4 года.