Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек

Территорию Кировского оптового рынка решено полностью отдать под многоэтажную застройку. К 2030 г. там должно появиться 120 тыс. кв. м.

На территории КОРа в Екатеринбурге возведут 120 тыс. кв. м жилой недвижимости, следует из утвержденной мэром Алексеем Орловым Стратегии социально-экономического развития Кировского района.

Территорию Кировского оптового рынка на ул. Высоцкого должны освоить до 2030 г., новый квартал по объему застройки станет почти половиной того, что в микрорайоне возвели за последние пять лет.

Пока в мэрии не сообщают, что конкретно будет строиться на территории рынка, подробности девелоперского проекта также не приводятся.

Напомним, о том, чтобы застроить территорию КОРа, впервые заговорили летом 2020 г., идея прозвучала от предыдущего главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В конце 2022 г. стало известно, что будет застраиваться еще одна принадлежащая владельцам рынка площадка: в статус, позволяющий многоэтажную застройку, перевели земли, на которых располагается база-гастроном «МагКор» на ул. Малышева. На реализацию проекта, писал DK.RU, потребуется 2-4 года.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге, вероятно, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет». О планах выхода на рынок Екатеринбурга застройщик заявил в 2021 г.