Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
69,60
74,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек

Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек
Иллюстрация: DK.RU

Территорию Кировского оптового рынка решено полностью отдать под многоэтажную застройку. К 2030 г. там должно появиться 120 тыс. кв. м.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

На территории КОРа в Екатеринбурге возведут 120 тыс. кв. м жилой недвижимости, следует из утвержденной мэром Алексеем Орловым Стратегии социально-экономического развития Кировского района.

Территорию Кировского оптового рынка на ул. Высоцкого должны освоить до 2030 г., новый квартал по объему застройки станет почти половиной того, что в микрорайоне возвели за последние пять лет.

Пока в мэрии не сообщают, что конкретно будет строиться на территории рынка, подробности девелоперского проекта также не приводятся.

Напомним, о том, чтобы застроить территорию КОРа, впервые заговорили летом 2020 г., идея прозвучала от предыдущего главы Екатеринбурга Александра Высокинского. В конце 2022 г. стало известно, что будет застраиваться еще одна принадлежащая владельцам рынка площадка: в статус, позволяющий многоэтажную застройку, перевели земли, на которых располагается база-гастроном «МагКор» на ул. Малышева. На реализацию проекта, писал DK.RU, потребуется 2-4 года.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге, вероятно, отказались от планов по застройке неиспользуемых территорий одного из крупнейших предприятий региона — Уралмашзавода. Возводить жилье на этой площадке планировала крупная московская компания «Самолет». О планах выхода на рынок Екатеринбурга застройщик заявил в 2021 г.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»
  • Предпринимателя и мецената Бориса Зимина объявили в розыскПредпринимателя и мецената Бориса Зимина объявили в розыск
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
  • Хобби для избранных. Уральский бизнесмен снял фильм про охоту на КамчаткеХобби для избранных. Уральский бизнесмен снял фильм про охоту на Камчатке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.