Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

Американская корпорация передала управление более чем 150 магазинами российскому менеджменту. Эксперты говорят, что с помощью такой схемы компания хочет сохранить возможность возвращения на рынок РФ.

Американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиэйч Сторс Рус», пишет «Коммерсант». Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, при этом название фирмы сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».

Известно, что Денис Щукин работал в местном офисе Adidas, а с 2018 г. занимал должность директора розничной сети PVH в России.

Корпорация PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В марте 2022 г. PVH объявила о приостановке работы на российском рынке. В отчете компании за первую половину 2023 г. сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

В 2021 г. выручка российского подразделения PVH составила 3,52 млрд руб., увеличившись на 42% относительно 2020 г. Чистая прибыль выросла на 28,2% до 211,82 млн руб. Данные за 2022 г. корпорация не публиковала.

Согласно открытым данным, PVH в России управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что передача подразделения локальному топ-менеджеру может быть наиболее мягким вариантом для консервации бизнеса:

Сделка с PVH, скорее всего, была безденежной, в нее могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами. Подобная схема позволяет иностранным компаниям формально уйти c российского рынка, а с другой стороны — сохранить возможность для возврата.

Участники рынка говорят, что местному менеджменту, вероятно, удастся сохранить работу магазинов, однако с ассортиментом могут возникнуть сложности из-за логистических проблем и роста курса валюты

Иностранные бренды продолжают сокращать свое присутствие в России. Ранее немецкий концерн Hugo Boss AG объявил, что продаст свои российские активы, однако сохранит оптовые поставки. О своем уходе ранее объявляли Uniqlo, Vans и The North Face.

Как рассказывал DK.RU, в случае полного ухода с российского рынка крупные зарубежные одежные сети, такие как шведский ритейлер H&M, будут вынуждены списать до $800 млн. Самые заметные потери могут оказаться у испанского холдинга Inditex (управляет сетями Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около $300 млн, у японской Uniqlo — $150–170 млн.