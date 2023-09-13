Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд руб. в семейные курорты на Алтае, в Крыму и Геленджике

Туристические кластеры будут включать апартаменты, отели, аквапарки и развлекательные зоны отдыха. Строить будут в основном отели три-четыре звезды, которые будут доступны любому россиянину.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие пять лет вложить более 129 млрд руб. в туристические проекты на территории России, пишет РБК.

Сейчас я рассматриваю создание туристической инфраструктуры в России как одно из стратегических направлений своего бизнеса — заявил предприниматель.

Первые очереди курортов будут запущены в 2026 г. в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.

В Крыму курорты появятся на месте советских санаториев на южном берегу полуострова, которые Ротенберг приобрел под реконструкцию в 2019 г. Бизнесмен также владеет там санаториями «Ай-Петри» и «Дюльбер», а также отелями «Рахманинов» и «Родня».

Рядом с Ласточкиным гнездом будет реализован комплексный проект развития территории санатория «Жемчужина». На месте реконструируемого пансионата «Мисхор» появится современный гостиничный комплекс с акцентом на семейный отдых, — добавил бизнесмен.

В Краснодарском крае планируется расширять присутствие в Геленджике. Что касается Сибирского федерального округа, то, вероятно, речь идет о комплексе туристических объектов в Алтайском крае, в частности, о горнолыжном курорте на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Якорными проектами туристических кластеров, по словам бизнесмена, станут комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата»:

Они будут включать в себя строительство отелей, апартаментов, аквапарков, развлекательной и оздоровительной инфраструктуры разного типа и во всех ценовых сегментах, а также благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и т.д. Часть благоустроенных пространств планируется сделать общедоступной, если это будет согласовано местными властями.

Ротенберг отметил, что предпочтения будут отдаваться отелям три-четыре звезды «на любой вкус и кошелек».

Деньги туристов пойдут напрямую в экономику регионов, при этом повысится уровень жизни жителей регионов, которые смогут пользоваться общественной инфраструктурой курортов, — сказал Ротенберг.

DK.RU рассказывал, что к 2030 г. круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, они смогут принимать не менее 10 млн туристов в год.