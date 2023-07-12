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К 2030 году в России будут созданы новые курорты на пяти морях

К 2030 году в России будут созданы новые курорты на пяти морях
Иллюстрация: pxhere.com

Новые туристические центры могут принимать до 10 млн отдыхающих в год. Среди приоритетов развития Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград, Приморский край и Байкал.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

 К 2030 г. круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Все они рассчитывают разместить не менее 10 млн туристов в год, об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.  

Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 г., и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьёзным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.  

Приоритетными курортами должны стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Также предполагается создание курорта на Байкале, на реализацию туристических проектов там планируют привлечь порядка 50 млрд руб. частных инвестиций.  

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объём инвестиций в туристическую отрасль увеличился в 25 раз:

Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд руб. Причём большинство из строящихся гостиниц — «четыре звезды» и «пять звёзд». Они наиболее востребованы у туристов.  

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что регион фиксирует спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и сёрфинга.  

Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Несомненно, особым этапом развития развлекательной индустрии здесь должно стать создание полноценного морского курорта. Для этих целей мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Они вызывают интерес у гостей региона. Время в пути до аэропорта — менее трёх часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это тоже хорошие перспективы для использования международного туризма, — сказал он.

Олег Кожемяко добавил, что уже разработана концепция курорта, который займет более 150 Га, объём инвестиций может превысить 30 млрд руб. Сейчас идёт выделение земельного участка.  

Ранее DK.RU рассказывал, что европейские страны потеряли миллионы российских туристов и порядка милларда евро. Российские власти хотели бы перенаправить этот поток отдыхающих на внутренние объкты туризма. Например, в России вступил в действие стандарт для отелей «все включено». Представители отрасли надеются, что система «все включено» увеличит заинтересованность в российских туристических продуктах.    

Автор: Екатерина Тарханова
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