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Алексей Орлов выбрал нового спикера Гордумы Екатеринбурга

Алексей Орлов выбрал нового спикера Гордумы Екатеринбурга
Иллюстрация: страница Анны Гурарий в ВЕ

Этот пост может занять Анна Гурарий — самый молодой декан в истории УрФУ. Она стала депутатом Гордумы, одержав победу в округе №9 на сентябрьских выборах (баллотировалась от «Единой России»).

#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга представил кандидатуру Анны Гурарий кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по Уральскому федеральному округу кандидатуру.

Она кандидат от УрФУ. А это одно из градообразующих предприятий Екатеринбурга. Все-таки мы и задачу ставим развитие, реализацию губернаторской программы «Кампус». Поэтому все складывается в единую логику, — отметил Алексей Орлов (цитата по Ura.ru).  

Близкий к администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева телеграм-канал «Не для протокола» опубликовал информацию, что Анна Гурарий уже встретилась с главой региона.

Об Анне Гурарий известно, что она самый молодой декан в истории УрФУ (стала директором департамента в 29 лет). С 2022 г. руководит экспертной группой при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием, воспитывает двоих детей.

На сентябрьских выборах Анны Гурарий баллотировалась в депутаты по округу №9 от «Единой России». Она набрала 3,9 тыс. голосов избирателей, обойдя кандидата от «Яблока» Константина Киселева. За него проголосовали 1,8 тыс. избирателей. 

Автор: Виктория Говорковская
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