Подсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордуму
Традиционно представители «Единой России» получают большинство голосов в новом созыве думы Екатеринбурга. При этом в ней будут представлены все шесть партий, которые выдвинули своих кандидатов.
На сайте облизбиркома появились предварительные результаты выборов в городскую думу Екатеринбурга, в ближайшее время они должны быть официально утверждены комиссией. Согласно данным портала на момент публикации этой новости, в выборах приняли участие 224,8 тыс. чел. — явка составила 20,4%. «Единая Россия» получает большинство мандатов, как в избирательных округах, так и по партийным спискам.
Как уже писал DK.RU, в новом составе думы будет 35 депутатов. 10 из них получат мандаты по партийным спискам пропорционально количеству голосов. По предварительным результатам
- «Единая Россия» получает 41,87% голосов,
- ЛДПР — 14,6%,
- КПРФ — 12,36%,
- «Справедливая Россия — За правду» — 11,14%,
- «Яблоко» — 9,24%,
- «Новые люди» — 8,5%.
Ранее кандидат от «Яблока» Константин Киселев сообщил в соцсетях, что для получения одного мандата партии необходимо преодолеть 5% барьер, для получения двух мандатов — 15%.
Исходя из этой логики, ЛДПР, КПРФ, СРПЗ, «Яблоко» и «Новые люди» получают по одному мандату, еще на пять претендует «Единая Россия». Ранее DK.RU сообщал, кто возглавил списки партий, и о том, что лидеры списков могут отказаться от мандатов в пользу следующих за ними коллег.
Еще 25 мандатов распределяются между победителями в одномандатных округах. DK.RU подробно рассказывал о кандидатах, которые участвуют в выборах по округам №1-15 и №16-25, и о границах этих округов. Предварительно «ЕР» получает в округах 23 мандата, ЛДПР и КПРФ — по одному.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- округ 1 — большинство голосов получает Михаил Матвеев, «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте Денис Каракоз, СРЗП — 2,8 тыс. голосов);
- округ 2 — большинство голосов у Станислава Киселева, «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте Вера Мангилева, «Яблоко» — 712 голосов);
- округ 3 — побеждает Дмитрий Сторожилов, «ЕР» — 3,5 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Валерий Черкашин — 1,9 тыс. голосов);
- округ 4 — побеждает Татьяна Вяткина, «ЕР» — почти 3,2 тыс. голосов (на втором месте Дмитрий Дымшаков, «Новые люди» — 1,3 тыс. голосов, на третьем самовыдвиженец Ира Овчинникова — 1 тыс. голосов);
- округ 5 — побеждает Алексей Смирнов, «ЕР» — 3,4 тыс. голосов (на втором месте Алексей Холодарев, «Яблоко» — 1 046 голосов, на третьем Наталья Мальцева, СРЗП — 1041 голос);
- округ 6 — побеждает Александр Колесников, «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте Денис Истомин, «Новые люди» — 1,28 тыс. голосов, на третьем Татьяна Зобнина, «Яблоко» — 1,26 тыс. голосов);
- округ 7 — побеждает Алексей Мещеряков, «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте Георгий Книжин, СРЗП — 1,16 тыс. голосов);
- округ 8 — побеждает Александр Альшевских, «ЕР» — 2,8 тыс. голосов (на втором месте Роман Ступников, КПРФ — 1,29 тыс. голосов, на третьем — Константин Абатуров, СРЗП — 1 тыс. голосов);
- округ 9 — побеждает Анна Гурарий, «ЕР» — 3,9 тыс. голосов (на втором месте Константин Киселев — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем — Олег Назаров, СРЗП — 1,1 тыс. голосов);
- округ 10 — побеждает Артур Зиганшин, «ЕР» — 3,2 тыс. голосов (на втором месте Андрей Зуев, КПРФ — 1,7 тыс. голосов; на третьем Ольга Артемасова, СРЗП — почти 1,2 тыс. голосов);
- округ 11 — побеждает Владимир Крицкий, «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте Алексей Кофман, «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов, на третьем Дмитрий Бондарев, СРЗП — почти 1,1 тыс. голосов);
- округ 12 — побеждает Виталий Чачин, «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте Ольга Лопарева, «Яблоко» — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем Евгений Шилов, СРЗП — 1,5 тыс. голосов);
- округ 13 — побеждает Александра Журавлева, «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте Максим Егоров, КПРФ — 1,15 тыс. голосов, на третьем Татьяна Апарина, СРЗП — 1,13 тыс. голосов);
- округ 14 — побеждает Павел Пустозеров, «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте Светлана Вяткина, «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов);
- округ 15 — побеждает Михаил Вечкензин, «ЕР» — 5,7 тыс. голосов (на втором месте Александр Дюмаев, КПРФ — 2,6 тыс. голосов);
- округ 16 — побеждает Алексей Шестаков, «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте Светлана Даниленко, «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов);
- округ 17 — побеждает Владислав Овчинников, «ЕР» — 5,4 тыс. голосов (на втором месте Сергей Рогальский, СРЗП — 1,6 тыс. голосов, третьем месте Константин Акатьев, «Яблоко» — 1 тыс. голосов);
- округ 18 — побеждает председатель думы прошлого созыва Игорь Володин, «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Денис Вихарев — 760 голосов, на третьем самовыдвиженец Андрей Володин — 714 голосов);
- округ 19 — побеждает Алексей Вихарев, «ЕР» — 7,4 тыс. голосов (на втором месте Анастасия Павлова, «Яблоко» — 809 голосов);
- округ 20 — побеждает Дмитрий Николаев, ЛДПР — 3,6 тыс. голосов (на втором месте депутат прошлого созыва Владимир Стругов, «ЕР» — 2,7 тыс. голосов);
- округ 21 — побеждает Марина Харитонова, «ЕР» — 3,8 тыс. голосов (на втором месте Виктор Чуприянов, «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов);
- округ 22 — побеждает Дмитрий Сергин, «ЕР» — почти 3,7 тыс. голосов (на втором месте Виктория Ивачева, КПРФ — 2,2 тыс. голосов);
- округ 23 — побеждает Елена Бондаренко, «ЕР» — 3,7 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Владислав Яхин — 2,1 тыс. голосов);
- округ 24 — побеждает Виктор Сомиков, КПРФ — 4,1 тыс. голосов (на втором месте Юлия Гильванова, ЛДПР — 1,9 тыс. голосов, на третьем Данил Тупица, «ЕР» — 1,3 тыс. голосов);
- округ 25 — побеждает Сергей Павленко, «ЕР» — 3,2 тыс. голосов (на втором месте Максим Чирышев, СРЗП — 1,7 тыс. голосов).
Ранее на DK.RU: В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в Екатеринбурге