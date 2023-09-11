Подсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордуму

Традиционно представители «Единой России» получают большинство голосов в новом созыве думы Екатеринбурга. При этом в ней будут представлены все шесть партий, которые выдвинули своих кандидатов.

На сайте облизбиркома появились предварительные результаты выборов в городскую думу Екатеринбурга, в ближайшее время они должны быть официально утверждены комиссией. Согласно данным портала на момент публикации этой новости, в выборах приняли участие 224,8 тыс. чел. — явка составила 20,4%. «Единая Россия» получает большинство мандатов, как в избирательных округах, так и по партийным спискам.

Как уже писал DK.RU, в новом составе думы будет 35 депутатов. 10 из них получат мандаты по партийным спискам пропорционально количеству голосов. По предварительным результатам

«Единая Россия» получает 41,87% голосов,

получает голосов, ЛДПР — 14,6%,

— КПРФ — 12,36%,

— «Справедливая Россия — За правду» — 11,14%,

— «Яблоко» — 9,24%,

— «Новые люди» — 8,5%.

Ранее кандидат от «Яблока» Константин Киселев сообщил в соцсетях, что для получения одного мандата партии необходимо преодолеть 5% барьер, для получения двух мандатов — 15%.

Исходя из этой логики, ЛДПР, КПРФ, СРПЗ, «Яблоко» и «Новые люди» получают по одному мандату, еще на пять претендует «Единая Россия». Ранее DK.RU сообщал, кто возглавил списки партий, и о том, что лидеры списков могут отказаться от мандатов в пользу следующих за ними коллег.

Еще 25 мандатов распределяются между победителями в одномандатных округах. DK.RU подробно рассказывал о кандидатах, которые участвуют в выборах по округам №1-15 и №16-25, и о границах этих округов. Предварительно «ЕР» получает в округах 23 мандата, ЛДПР и КПРФ — по одному.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

округ 1 — большинство голосов получает Михаил Матвеев , «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте Денис Каракоз , СРЗП — 2,8 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте , СРЗП — 2,8 тыс. голосов); округ 2 — большинство голосов у Станислава Киселева , «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте Вера Мангилева , «Яблоко» — 712 голосов);

, «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 712 голосов); округ 3 — побеждает Дмитрий Сторожилов , «ЕР» — 3,5 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Валерий Черкашин — 1,9 тыс. голосов);

, «ЕР» — 3,5 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец — 1,9 тыс. голосов); округ 4 — побеждает Татьяна Вяткина , «ЕР» — почти 3,2 тыс. голосов (на втором месте Дмитрий Дымшаков , «Новые люди» — 1,3 тыс. голосов, на третьем самовыдвиженец Ира Овчинникова — 1 тыс. голосов);

, «ЕР» — почти 3,2 тыс. голосов (на втором месте , «Новые люди» — 1,3 тыс. голосов, на третьем самовыдвиженец — 1 тыс. голосов); округ 5 — побеждает Алексей Смирнов , «ЕР» — 3,4 тыс. голосов (на втором месте Алексей Холодарев , «Яблоко» — 1 046 голосов, на третьем Наталья Мальцева , СРЗП — 1041 голос);

, «ЕР» — 3,4 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 1 046 голосов, на третьем , СРЗП — 1041 голос); округ 6 — побеждает Александр Колесников , «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте Денис Истомин , «Новые люди» — 1,28 тыс. голосов, на третьем Татьяна Зобнина , «Яблоко» — 1,26 тыс. голосов);

, «ЕР» — 4,9 тыс. голосов (на втором месте , «Новые люди» — 1,28 тыс. голосов, на третьем , «Яблоко» — 1,26 тыс. голосов); округ 7 — побеждает Алексей Мещеряков , «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте Георгий Книжин , СРЗП — 1,16 тыс. голосов);

, «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте , СРЗП — 1,16 тыс. голосов); округ 8 — побеждает Александр Альшевских , «ЕР» — 2,8 тыс. голосов (на втором месте Роман Ступников , КПРФ — 1,29 тыс. голосов, на третьем — Константин Абатуров , СРЗП — 1 тыс. голосов);

, «ЕР» — 2,8 тыс. голосов (на втором месте , КПРФ — 1,29 тыс. голосов, на третьем — , СРЗП — 1 тыс. голосов); округ 9 — побеждает Анна Гурарий , «ЕР» — 3,9 тыс. голосов (на втором месте Константин Киселев — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем — Олег Назаров , СРЗП — 1,1 тыс. голосов);

, «ЕР» — 3,9 тыс. голосов (на втором месте Константин Киселев — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем — , СРЗП — 1,1 тыс. голосов); округ 10 — побеждает Артур Зиганшин , «ЕР» — 3,2 тыс. голосов (на втором месте Андрей Зуев , КПРФ — 1,7 тыс. голосов; на третьем Ольга Артемасова , СРЗП — почти 1,2 тыс. голосов);

, «ЕР» — 3,2 тыс. голосов (на втором месте , КПРФ — 1,7 тыс. голосов; на третьем , СРЗП — почти 1,2 тыс. голосов); округ 11 — побеждает Владимир Крицкий , «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте Алексей Кофман , «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов, на третьем Дмитрий Бондарев , СРЗП — почти 1,1 тыс. голосов);

, «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов, на третьем , СРЗП — почти 1,1 тыс. голосов); округ 12 — побеждает Виталий Чачин , «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте Ольга Лопарева , «Яблоко» — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем Евгений Шилов , СРЗП — 1,5 тыс. голосов);

, «ЕР» — 4,3 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — почти 1,8 тыс. голосов, на третьем , СРЗП — 1,5 тыс. голосов); округ 13 — побеждает Александра Журавлева , «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте Максим Егоров , КПРФ — 1,15 тыс. голосов, на третьем Татьяна Апарина , СРЗП — 1,13 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5,9 тыс. голосов (на втором месте , КПРФ — 1,15 тыс. голосов, на третьем , СРЗП — 1,13 тыс. голосов); округ 14 — побеждает Павел Пустозеров , «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте Светлана Вяткина, «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов); округ 15 — побеждает Михаил Вечкензин , «ЕР» — 5,7 тыс. голосов (на втором месте Александр Дюмаев , КПРФ — 2,6 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5,7 тыс. голосов (на втором месте , КПРФ — 2,6 тыс. голосов); округ 16 — побеждает Алексей Шестаков , «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте Светлана Даниленко , «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 1,4 тыс. голосов); округ 17 — побеждает Владислав Овчинников , «ЕР» — 5,4 тыс. голосов (на втором месте Сергей Рогальский , СРЗП — 1,6 тыс. голосов, третьем месте Константин Акатьев , «Яблоко» — 1 тыс. голосов);

, «ЕР» — 5,4 тыс. голосов (на втором месте , СРЗП — 1,6 тыс. голосов, третьем месте , «Яблоко» — 1 тыс. голосов); округ 18 — побеждает председатель думы прошлого созыва Игорь Володин , «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Денис Вихарев — 760 голосов, на третьем самовыдвиженец Андрей Володин — 714 голосов);

, «ЕР» — 4,1 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец — 760 голосов, на третьем самовыдвиженец — 714 голосов); округ 19 — побеждает Алексей Вихарев , «ЕР» — 7,4 тыс. голосов (на втором месте Анастасия Павлова , «Яблоко» — 809 голосов);

, «ЕР» — 7,4 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 809 голосов); округ 20 — побеждает Дмитрий Николаев , ЛДПР — 3,6 тыс. голосов (на втором месте депутат прошлого созыва Владимир Стругов , «ЕР» — 2,7 тыс. голосов);

, ЛДПР — 3,6 тыс. голосов (на втором месте депутат прошлого созыва , «ЕР» — 2,7 тыс. голосов); округ 21 — побеждает Марина Харитонова, «ЕР» — 3,8 тыс. голосов (на втором месте Виктор Чуприянов , «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов);

«ЕР» — 3,8 тыс. голосов (на втором месте , «Яблоко» — 1,6 тыс. голосов); округ 22 — побеждает Дмитрий Сергин , «ЕР» — почти 3,7 тыс. голосов (на втором месте Виктория Ивачева , КПРФ — 2,2 тыс. голосов);

, «ЕР» — почти 3,7 тыс. голосов (на втором месте , КПРФ — 2,2 тыс. голосов); округ 23 — побеждает Елена Бондаренко , «ЕР» — 3,7 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец Владислав Яхин — 2,1 тыс. голосов);

, «ЕР» — 3,7 тыс. голосов (на втором месте самовыдвиженец — 2,1 тыс. голосов); округ 24 — побеждает Виктор Сомиков , КПРФ — 4,1 тыс. голосов (на втором месте Юлия Гильванова, ЛДПР — 1,9 тыс. голосов, на третьем Данил Тупица, «ЕР» — 1,3 тыс. голосов);

, КПРФ — 4,1 тыс. голосов (на втором месте ЛДПР — 1,9 тыс. голосов, на третьем «ЕР» — 1,3 тыс. голосов); округ 25 — побеждает Сергей Павленко, «ЕР» — 3,2 тыс. голосов (на втором месте Максим Чирышев, СРЗП — 1,7 тыс. голосов).

Ранее на DK.RU: В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в Екатеринбурге