В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в Екатеринбурге

Явка оказалась низкой: вчера проголосовали всего 119,2 тыс. чел., сегодня за утро число избирателей выросло несущественно. Не обошлось и без нарушений — по одному из них будет разбираться СК РФ.

В Избирательной комиссии Свердловской области рассказали о низкой явке в первый день голосования на выборах депутатов городской думы Екатеринбурга. По данным вечер 9 сентября явка составила 11,09% — то есть проголосовало 119,26 тыс. чел. Если рассматривать проголосовавших офлайн и онлайн отдельно, доля избирателей, которые пришли на участки, еще ниже — 6,8%. Доля тех, кто зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и проголосовал по данным на вчерашний вечер составляла 71,4%.

Информация о количестве проголосовавших на 10:00 сегодня выглядит следующим образом:

всего свой голос отдали 132,8 тыс. чел. (11,92%),

из них на участки пришли 78,1 тыс. чел.,

с помощью электронного сервиса проголосовали еще 54,6 тыс. чел.

Первый день выборов не обошелся без нарушений — в основном, это агитация (запрещена в дни голосования) и попытки подкупа избирателей. Два крупных нарушения зарегистрировал Центр общественного наблюдения (организован Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека Свердловской области):

в округе №17 (Уралмаш) раздавали листовки с призывом проголосовать за кандидата Владислава Овчинникова и приглашением получить продуктовый набор — в «Единой России» экспертам ЦОН пояснили, что ни партия, ни сам кандидат к раздаче листовок отношения не имеют;

и приглашением получить продуктовый набор — в «Единой России» экспертам ЦОН пояснили, что ни партия, ни сам кандидат к раздаче листовок отношения не имеют; а в округе №24 (Уктус, Химмаш) помимо агитационных материалов с призывом проголосовать за Виктора Сомикова, раздавали бесплатные билеты на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий» — сам кандидат назвал факт раздачи агитматериалов провокацией, а Чкаловская ТИК приняла решение обратиться в Следственное управление СК РФ для проведения проверки.

Добавим, что избирательные участки будут открыты сегодня до 20:00, найти адрес своего участка можно на сайте избиркома. Проголосовать электронно могут только те, кто подал соответствующую заявку до 5 сентября. Подсчет голосов начнется после закрытия участков.

Напомним, в этом году Екатеринбург избирает 35 депутатов: 25 мандатов достанутся представителям одномандатных округов, еще 10 мандатов — представителям партий, перешагнувших 5% порог, пропорционально числу голосов избирателей.

Также DK.RU подробно рассказывал о кандидатах, которые участвуют в выборах по округам №1-15 и №16-25.