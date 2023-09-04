Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?

На мандаты претендуют предприниматели, студенты, общественники и те, кто находится во власти уже не первый срок. Все, что нужно знать о кандидатах, — на DK.RU.

В субботу и воскресенье состоятся выборы в городскую думу Екатеринбурга. Впервые проголосовать за кандидатов можно будет не только на избирательных участках, но и онлайн — эта опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование. Еще одно важное отличие — новый принцип формирования гордумы: границы избирательных округов изменились, а большую часть мандатов решили отдать победителям в округах.

Всем избирателям выдадут по два бюллетеня. В одном будет перечень партий и список людей, которые ее представляют. От процента голосов будет зависеть, сколько человек из этого списка попадут в думу. Таким образом, между шестью партиями распределят 10 мандатов, но претендовать на них смогут только те, кто наберет более 5% голосов.

Еще 25 мандатов достанутся победителям в округах (узнать свой участок можно на сайте избиркома). В каждом округе на мандат претендует от 5 до 7 человек — всего это более 150 кандидатов. И, в отличие от списочников, победители-одномандатники гарантированно будут представлять интересы своего округа в городской думе и не передадут это право другим представителям партии.

Оказалось, что среди кандидатов немало студентов, пенсионеров и других немедийных персонажей, которые даже не рассказывают о себе в соцсетях. DK.RU собрал все, что известно людях, которые хотят представлять интересы районов Екатеринбурга в ближайшие несколько лет.

Сегодня рассказываем о кандидатах, выдвинутых по первым 15-ти округам из 25-ти.

Округ №1 Границы: часть Академического и Ленинского районов Количество допущенных до выборов кандидатов: 7.

Партия «Яблоко» в этом округе выдвинула студента УрФУ Евгения Иванова (22 года). В соцсетях он пишет, что, помимо учебы, занимается «активизмом» — помогает организовывать субботники и восстанавливать исторические здания.

«Справедливую Россию — За правду» (далее — СРЗП) будет представлять Денис Каракоз (43 года) — председатель ТСЖ «РУТ 4» на Мехренцева, 3 и председатель совета ТОС «Академический», который появился в Екатеринбурге несколько лет назад на волне возмущения жителей вырубкой леса под застройку. Инициативная группа из жителей района проводила митинги и пикеты в защиту рощи, а сейчас добивается перевода земель в категорию «зона зеленых насаждений» с запретом строительства.

Самый опытный кандидат в округе — представитель «Единой России» Михаил Матвеев (66 лет). Он действующий депутат городской думы, до этого работал заместителем главы Екатеринбурга по социальной политике. Сейчас также является координатором образовательных программ Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического района города «Добрососедство». Его поддерживают структуры, связанные с основным застройщиком района РСГ «Академическое» — так, часть средств в избирательный фонд кандидата поступило от ООО «УК «Академический», ООО «Академлифт», ООО «ЭК «Мастер-ом», ООО «АСД».

Об остальных кандидатах в округе известно немного. Так, партию «Новые люди» будет представлять директор Центра Правовой Защиты и Психофизиологической помощи «СТОПШЕФ Право» Альберт Мустафин (41 год).

А КПРФ выдвинула по этому округу разработчика программного обеспечения компании «СпортТех» Станислава Седова (39 лет).

От ЛДПР баллотируется студентка УрФУ Полина Пащенко (21 год).

В качестве самовыдвиженца в выборах участвует Семен Лейба (26 лет). Согласно отчетности, поданной в избирком, в настоящий момент он не работает. Однако его избирательный фонд (на момент подготовки материала — 1,8 млн руб.) даже выше, чем у представителя «Единой России», часть средств перечислили строительные компании: ООО Строительная компания «Трансстрой», ООО «Монолитика, ООО СК «Титан», ООО Уралтехстрой».

Округ №2

Границы: часть Академического района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

ЛДПР выдвинул в качестве кандидата временно неработающую Елизавету Васильеву (20 лет).

Партию СРЗП представляет Александр Каракоз — старший совета дома Академика Парина 37/8 и директор по продажам мясокомбината «ЖеЛен».

«Единая Россия» выставила в округе врача анестезиолога-реаниматолога Станислава Киселева (41 год). Он работает в Территорильном центре медицины катастроф. Кандидат участвовал в праймериз и был выдвинут по его результатам.

От «Новых людей» в выборах участвует предприниматель Юлия Клепцова (48 лет). Она — один из вице-президентов Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, участвует в организации мероприятий союза.

Юрист и правозащитник Вера Мангилева (46 лет) представляет «Яблоко». На сайте партии указано, что она как общественник до выборов занималась решением транспортных и экологических проблем района.

Единственным самовыдвиженцем в округе стала Александра Назарова (21 год), студентка УрГЭУ. Ее кампанию поддерживают те же юрлица, которые вложились в избирательный фонд Семена Лейбы из округа №1 — ООО Строительная компания «Трансстрой», ООО «Монолитика, ООО СК «Титан», ООО Уралтехстрой».

Партию КПРФ будет представлять Александр Шипицын (51 год), который работает специалистом по взысканию задолженности в коллекторском агентстве «Пойдем!».



Округ №3



Границы: часть Верх-Исетского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

Ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Грэй Болтачев (52 года) пошел на выборы от партии «Яблоко». Сообщается, что он также возглавляет государственную экзаменационную комиссию УрФУ по защите бакалаврских и магистерских дипломов.

Ему будет противостоять молодой предприниматель из Челябинской области Вячеслав Евланов (21 год) — его выдвинула партия «Новые люди».

Еще один молодой кандидат — Ирина Окатьева (20 лет), представитель СРЗП. Она студентка УрГЮУ и один из кураторов партийного Центра защиты прав граждан.

КПРФ выдвинули предпринимателя Геннадия Ошуева (64 года). Известно, что он работает в сфере розничной торговли.

От «Единой России» на выборы идет исполнительный директор СЗ «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов (40 лет). В соседнем округе на ВИЗе компания возводит жилой комплекс «Нагорный».

Еще один кандидат — самовыдвиженец, действующий член общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин (56 лет). Он также является президентом Свердловской федерации подводного спорта. До этого дважды (но безуспешно) пытался избираться депутатом гордумы — от «Справедливой» и «Единой России».



Округ №4



Границы: часть Верх-Исетского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

От ЛДПР в этом округе баллотируется Ринат Бадыкшанов (43 года), сотрудник Уральского филиала «Главгосэкспертизы России».

«Единую Россию» представляет Татьяна Вяткина (58 лет) директор МАОУ-СОШ № 168, которую возглавляет с 2006 г. В 2010 г. стала призером Всероссийского конкурса «Директор школы». Депутатом гордумы стала в прошлом году, победив в дополнительных выборах по своему округу.

От «Новых людей» на выборы пошел Дмитрий Дымшаков (30 лет), основатель фабрики по перетяжке мебели «SevenMebel». Он также пытался участвовать в допвыборах в прошлом году, но проиграл Татьяне Вяткиной.

Партию «Яблоко» представляет Олег Кондратьев (52 года), руководитель проекта в одном из подразделений ТМК.

Отличительная особенность этого округа в том, что в выборах участвуют не только два действующих депутата гордумы, но и два однофамильца. Самовыдвиженцем стала действующий депутат ЕГД Ира Овчинникова (63 года), которая работала в думе пять созывов подряд, а в последнем возглавляла фракцию «Единой России». Из партии вышла в июне 2023 г., проиграв праймериз. Изначально избирком не допустил ее до участия в выборах, ссылаясь на то, что в подписных листах был обнаружен брак. Однако Верх-Исетский райсуд встал на ее сторону.

Еще одним самовыдвиженцем в округе стала студентка Екатерина Овчинникова (21 год), о которой более ничего не известно.

СРЗП представляет студент УрГЭУ Ярослав Уткин (21 год). На сайте партии указано, что он является специалистом в сфере ЖКХ и одним из кураторов партийного Центра защиты прав граждан.



Округ №5



Границы: часть Верх-Исетского и Ленинского районов

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

От СРЗП в выборах участвует предприниматель в сфере туризма Наталья Мальцева (46 лет) — она также является одним из кураторов Центра защиты прав граждан.

От «Новых людей» на выборы идет самозанятый Михаил Самойлов (24 года), который работает в сфере ювелирного дела.

«Единую Россию» представляет Алексей Смирнов (42 года), начальник организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК.

Старший мастер буровой группы геологических и геофизических изысканий компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» Степан Фомин (38 лет) участвует в выборах от партии ЛДПР. Известно, что это не первые его выборы — раньше он пробовал себя на кампаниях по отбору депутатов в думы Дегтярска и Сысерти.

Кандидатом от «Яблока» стал Алексей Холодарев (47 лет), директор компании «Рассвет», которая занимается автоматизацией управления и учета. Он действующий депутат гордумы. В прошлый созыв был избран от «Справедливой России». Однако из фракции его исключили — после того, как суд признал его виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил ему штраф в 40 тыс. руб. По некоторым данным, уезжал из России.

Шестым кандидатом в округе стал Евгений Чернецов (42 года). Он представляет КПРФ, однако, по данным СМИ, в качестве политтехнолога работает на «Единую Россию». Имеет опыт участия в выборах главы Белого Яра в ХМАО в качестве самовыдвиженца.



Округ №6



Границы: часть Железнодорожного района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

Кандидатом от партии «Яблоко» стала Татьяна Зобнина (43 года)— она руководит отделом анализа данных и машинного обучения в Naumen.

Партией «Новые люди» выдвинут Денис Истомин (41 год), врач-онколог Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Самым опытным кандидатом в округе стал представитель «Единой России», управляющий «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников (55 лет). В думе он отработал один созыв, возглавлял комиссию по городскому хозяйству и землепользованию. Обывателям запомнился по своим эмоциональным выступлениям. В частности, обсуждая на одном из заседаний траты гордуму на пиар, объявил, что «журналисты — бестолочи», — другим депутатам пришлось извиняться за коллегу.

Партию КПРФ в округе будет представлять Евгений Поздняков (40 лет) — свой род деятельности он указал как «домохозяин».

От ЛДПР участвует Кристина Рачкевич (36 лет), помощник депутата Заксобрания.

СРЗП выставила в округе механика Пневмостроймашины Владислава Спирина (37 лет).

А самым молодым кандидатом стал самовыдвиженец, студент УрГУПС Георгий Цагареишвили (19 лет).

Округ №7

Границы: часть Верх-Исетского и Железнодорожного районов

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

Очередной раз СРЗП выставила в округе представителя Центра защиты прав граждан — специалиста центра Георгия Книжина (25 лет).

А «Единая Россия» сделала ставку на действующего депутата Алексея Мещерякова (30 лет). На сайте гордумы указано, что он работает юрисконсультом в ООО «Финансы и Право», руководит организацией благотворительных мероприятий. В прошлый созыв был избран от «Справедливой России».

Партию «Новые люди» представляет студент УрГЮУ Михаил Придюк (20 лет). В прошлом у него уже был опыт участия в выборах в городскую думу Первоуральска.

От ЛДПР баллотировался предприниматель Ильдар Раинбаков (38 лет). В 2017 г. он участвовал в выборах главы Нижнего Тагила, пытаясь составить конкуренцию Сергею Носову.

От КПРФ по округу идет Денис Рудаков (53 года). В Екатеринбурге он известен как борец за права владельцев нестационарных торговых объектов. 28 августа Железнодорожный суд Екатеринбурга постановил, что кандидата необходимо снять с выборов, ссылаясь на то, что он не прекратил членство в «Единой России». Поводом стал иск другого кандидата по округу — Пайлака Чолахяна. В разговоре с «Ъ-Урал» Денис Рудаков заявил, что вышел из партии власти в 2007 г., а также подал заявление о разглашении персональных данных в Следственный комитет России и теперь готовится подать апелляционную жалобу на решение суда.

Георгий Сергиенко (30 лет) представляет партию «Яблоко». У него также есть опыт участия в выборах — например, он пытался пройти в Заксобрание области от Первоуральска. Работал на ГТРК Урал, в настоящий момент — менеджер по работе с клиентами в Управлении Уральского региона АО «Лотереи Москвы».

Уже упомянутый Пайлак Чолахян (20 лет), студент УрГУПС, идет на выборы как самовыдвиженец. В преддверии избирательной кампании участвовал в праймериз «Единой России», но не набрал достаточно голосов для того, чтобы выдвинуться от партии.



Округ №8



Границы: часть Верх-Исетского и Железнодорожного районов

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

Предприниматель Константин Абатуров (38 лет) представляет СРЗП. Он — помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова.

Самовыдвиженцем на выборы идет Зарина Адыева (42 года) — юрист, директор Группы компаний «Ликаон».

ЛДПР выдвинула самозанятую Яну Андриян (28 лет). На персональном сайте девушки указано, что она мастер перманентного макияжа и лешмейкер.

«Единую Россию» в округе представляет Александр Альшевских (34 года) — сын депутата Госдумы Андрея Альшевских. В настоящий момент работает заместителем директора охранной фирмы «Искандер». Три года назад пробовал себя в качестве муниципального служащего — несколько месяцев проработал в администрации Екатеринбурга в статусе ведущего специалиста.

От «Новых людей» баллотировался Никита Лежанкин (31 год). В прошлом призер чемпионатов России по спортивной гимнастике, сейчас занимается предпринимательством и развивает сеть школ спортивной гимнастики в Екатеринбурге.

Кандидат от «Яблока» — Галина Павлова (28 лет), менеджер по качеству продукции компании «Абсолют».

КПРФ выдвинула действующего депутата гордумы Романа Ступникова (41 год). Он также является помощником депутата Заксобрания и выпускает партийную газету.



Округ №9



Границы: часть Кировского и Октябрьского районов

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

От «Новых людей» в выборах участвует актер, шоумен и общественник Ярослав Бородин (48 лет). Два года назад он уже выдвигался от партии на выборы депутатов Госдумы от Свердловской области.

ЛДПР в округе представляет студент УрФУ Никита Булыгин (20 лет).

Кандидатом от «Единой России» стала руководитель Департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий (33 года), супруга помощника полпреда президента РФ в УрФУ Евгения Гурария. Анну поддерживает ТМК (согласно отчетам на сайте избиркома, часть перечислений в избирательный фонд кандидата поступило от ПНТЗ и СинТЗ).

Здесь также выдвинуты два действующих депутата городской думы. От КПРФ в выборах участвует Руслан Камалетдинов (40 лет), помощник депутата Заксобрания и юрист.

От «Яблока» баллотировался политолог Константин Киселев (60 лет). Работал в двух последних созывах городской думы. В 2017 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области от партии «Зеленые».



СРЗП выдвинула на выборы директора департамента кластерного развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Олега Назарова (38 лет).



Округ №10



Границы: часть Кировского и Октябрьского районов

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

СРЗП выставила в этом округе руководителя Центра защиты прав граждан в Свердловской области Ольгу Атемасову (45 лет).

От «Яблока» выдвинут пенсионер Владимир Собянин (64 года).

От ЛДПР в выборах участвует Яна Вихарева (31 год), менеджер ООО «Судкомплект». Она — супруга главы Белоярского района Григория Вихарева, который раньше сам был депутатом гордумы Екатеринбурга от этой партии.

Неожиданного кандидата выдвинули «Новые люди» — Евгений Зайцев (29 лет) работает главным аналитиком в «ГК Иннотех» и является действующим депутатом Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области.

От «Единой России» на выборы идет гендиректор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин (46 лет). Какое-то время назад он работал директором Шарташского лесопарка, в прошлом году по приглашению мэра Алексея Орлова возглавил комитет по экологии горадминистрации, откуда уволился в июне текущего года.

КПРФ будет представлять начальник Окружного дома офицеров ЦВО Андрей Зуев (49 лет). Раньше он работал в сфере культуры.

Округ №11

Границы: часть Кировского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

Исполнительный директор «Аргументы и факты Урал» Дмитрий Бондарев (54 года) стал кандидатом от СРЗП.

От «Яблока» баллотировался Алексей Кофман (40 лет). В Екатеринбурге он известен как активист фонда «Городские проекты», сооснователями которого выступили иноагенты Максим Кац и Илья Варламов. В настоящий момент руководит проектами общественной организации «Мирные жители».

Традиционно от «Единой России» на выборы идет гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий (64 года). Он восемь лет проработал заместителем главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, После назначения в ЛСР дважды избирался депутатом гордумы Екатеринбурга. На ЖБИ сосредоточены основные проекты застройщика.

КПРФ выдвинула Ильнара Зайнакова (42 года) — он занимает пост гендиректора по производству и логистике компании «Роскотренд групп».

В качестве самовыдвиженца пытается попасть в думу коммерческий директор компании «Адепласт профи» Антон Кунис (53 года).

ЛДПР на выборах будет представлять студент УрФУ Данил Кулаков (20 лет).

От «Новых людей» выдвинут самозанятый Александр Терещенко (37 лет). Представители партии позиционируют его как основателя креативного кластера «На Шарташ».



Округ №12



Границы: часть Ленинского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 5

«Яблоко» выдвинуло в округе Ольгу Лопареву (54 года), директора ООО «Алиса». Судя по ОКВЭД, компания занимается розничной продажей зоотоваров.

От ЛДПР в выборах участвует Максим Матерухин (23 года). В документах, поданных в избирком, он указал, что временно не работает.

КПРФ выдвинула Виталия Ряписова (36 лет), помощника депутата Заксобрания.

От «Единой России» идет действующий депутат Виталий Чачин (36 лет), руководитель строительной компании «Сити-Билдинг». В 2018 г. он пытался попасть в гордуму в качестве кандидата от «Справедливой России». В итоге получил мандат только в 2020 г., когда был выдвинут «Единой Россией» на дополнительные выборы.

Конкуренцию Виталию Чачину составит кандидат от СРЗП Евгений Шилов — управляющий директор девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург». На территории округа находится флагманский проект застройщика — одноименный клубный дом.



Округ №13



Границы: часть Ленинского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

СРЗП в округе представляет председатель СНГ «Энергия» Татьяна Апарина (52 года).

ЛДПР выдвинула временно неработающую Наталью Гиль (38 лет).

От «Единой России» на выборы идет директор школы №140 Александра Журавлева (56 лет), она действующий депутат гордумы.

От «Новых людей» участвует предприниматель Анна Ердякова (23 года). В соцсетях кандидата указано, что она развивает свой бренд одежды.

Партию КПРФ будет представлять помощник депутата гордумы Екатеринбурга Максим Егоров (37 лет).

От «Яблока» на выборы идет Анна Шубина (28 лет), которая в настоящий момент является безработной.



Округ №14



Границы: часть Октябрьского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

От «Яблока» в выборах участвует библиотекарь социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района Светлана Вяткина (56 лет). Как общественник занимается вопросами экологии и сохранения объектов культурного наследия.

СЗРП выдвинул на выборы журналиста и психолога Жанну Журавлеву (49 лет).

ЛДПР будет представлять инженер компании «ЖилТехСтрой» Евгений Кобяшов (36 лет).

От КПРФ на выборы идет Иван Морозов (39 лет). Последние 12 лет он работает правовым инспектором труда Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности. Раньше занимался защитой прав работников сельского хозяйства.

А «Единая Россия» выдвинула действующего депутата гордумы Павла Пустозерова (45 лет). Он занимает должность заместителя директора Городского управления дорожно-строительных работ — компания считается одним из основных игроков дорожного рынка Екатеринбурга.



Округ №15



Границы: часть Октябрьского района

Количество допущенных до выборов кандидатов: 5

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«Единую Россию» представляет предприниматель Михаил Вечкензин (36 лет). В своей визитке на праймериз отметил, что занимается юридическим консалтингом. В гордуме с 2013 г.

От ЛДПР на выборы идет Павел Давлетшин (41 год), помощник одного из действующих депутатов городской думы. Имеет опыт участия в выборах депутатов Государственной думы.

КПРФ представляет директор управляющей компании УЖК «Территория-Восток» Александр Дюмаев (42 года).

СЗРП выдвинули Виталия Елькина (49 лет), который руководит отделом в Центре защиты прав граждан. Кандидат был судим по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов». Судимость снята в июле 2015 г.

А «Новых людей» будет представлять предприниматель Марина Терехова (39 лет). Она развивает сеть ателье и салонов красоты.

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