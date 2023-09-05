Конкурс на выборах в гордуму — до 7 человек на место. И за кого тут голосовать?

DK.RU продолжает рассказ о кандидатах в представительный орган власти Екатеринбурга. Их имена мы увидим в бюллетенях на выборах, которые состоятся уже в эти выходные.

В субботу и воскресенье Екатеринбург будет выбирать 35 депутатов городской думы. Напомним, в этом году представительный орган формируется по-новому: границы избирательных округов изменились, а большую часть мандатов решили отдать победителям в округах. Таким образом, 10 мандатов распределят между шестью партиями — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» (СРПЗ), ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди». Еще 25 мандатов получат победители в округах (узнать свой участок можно на сайте избиркома).

В каждом округе на мандат претендует от 5 до 7 человек — всего это более 150 кандидатов. И, в отличие от списочников, победители-одномандатники гарантированно будут представлять интересы своего округа в городской думе и не передадут это право другим представителям партии.

Вчера DK.RU рассказал все, что известно о кандидатах, которые баллотировались в округах №1-№15. Сегодня — о кандидатах, которые хотят представлять интересы жителей округов №16-№25.



Округ №16

Границы: часть Уралмаша

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

СРЗП выставили в этом округе Юлию Волкову (41 год). Она педагог и один из кураторов Центра защиты прав граждан.

Партию «Яблоко» представляет Светлана Даниленко (52 года), председатель Орджоникидзевской районной организации Общероссийского Профсоюза образования. Весной участвовала в праймериз «Единой России».

От КПРФ в выборах участвует Татьяна Закирова (60 лет), президент Фонда «Возрождение».

ЛДПР выдвинула директора компании «Квист» Алексея Попова (38 лет).

От «Единой России» в выборах участвует заместитель гендиректора по общим вопросам ООО «Консалтинговый центр «М&А» Алексей Шестаков (43 года). В своих соцсетях он пишет, что последние 15 лет участвует в благотворительных проектах, помогает приходам Екатеринбургской епархии. Последнее время участвует в деятельности волонтерского центра РМК «Сила Урала».

От «Новых людей» на выборы идет Елена Щетникова (27 лет). По данным СМИ — актриса театра и преподаватель по актерскому мастерству.



Округ №17



Границы: часть Уралмаша

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

Партию «Яблоко» здесь представляет директор компании «АНВ-Урал», юрист Константин Акатьев (27 лет).

От ЛДПР на выборы идет предприниматель Станислав Ершов (31 год).

Кандидатом от КПРФ стал fashion-фотограф Мерт Мансуров (25 лет). Это однофамилец другого кандидата — экс-заместителя гендиректора Спецавтобазы, самовыдвиженца Эдуарда Мансурова, которого избирком снял с выборов из-за недостаточного количества достоверных подписей в свою поддержку.

«Единая Россия» выдвинула Владислава Овчинникова (29 лет). Он возглавляет АНО «Волонтерский центр РМК «Сила Урала».

От «Новых людей» в выборах участвует временно неработающий Иван Рехлов (22 года).

От СРЗП — директор компании «ПМК Групп» Сергей Рогальский (52 года).



Округ №18



Границы: часть Эльмаша

Количество допущенных до выборов кандидатов: 8

От «Яблока» в выборах участвует предприниматель Александр Басанов (60 лет).

Кандидатом от ЛДПР стал Николай Вахрушев (34 года), директор по развитию компании «Горкомзоз».

Самовыдвиженец Денис Вихарев (42 года) в качестве места работы в документах избиркома указано, что он «домохозяин». У кандидата имеется погашенная в июне этого года судимость — по п. «а» и «в», ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кандидатом от «Единой России» стал действующий председатель городской думы Игорь Володин (60 лет). В последние недели он оказался в центре скандала. После того, как он посетил праздник в честь 30-летия непризнанной Талыш-Муганской автономной республики и выступил с речью от имени всех депутатов, посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России и обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву. Губернатору пришлось извиниться за Игоря Володина, а близкий к главе области телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что Володин не будет председателем в следующем созыве думы.

В округе в выборах участвует однофамилец — предприниматель Андрей Володин (42 года). Он баллотировался в качестве самовыдвиженца.

«Новые люди» выдвинули в округе самозанятую Анастасию Гирлянскую (23 года), руководителя общественной приемной партии.

От СРЗП на выборы идет известная в Екатеринбурге православная активистка Оксана Иванова (51 год). На сайте партии указано, что она экономист, руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке, а также один из кураторов Центра защиты прав граждан.

Кандидат от КПРФ — заместитель директора по строительству компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (49 лет).



Округ №19



Границы: части Уралмаша и Эльмаша

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

«Единую Россию» в округе представляет действующий депутат городской думы, основатель медицинской фракции Алексей Вихарев (38 лет). Официальное место работы — адвокат адвокатской конторы №3. Возглавляет свердловское отделение Российского экологического общества.

От ЛДПР в выборах участвует помощник депутата гордумы Ксения Лещенко (35 лет).

КПРФ выдвинула пенсионера Игоря Изюрьева (73 года).

Руководитель отдела гражданско-судебной практики юридического бюро «Справедливость» Анастасия Павлова (38 лет) представляет партию «Яблоко».

От «Новых людей» в выборах участвует Антон Черноголов (36 лет) — предприниматель и заместитель председателя РЭО, где работает вместе с Алексеем Вихаревым.

Кандидатом от СРЗП стал директор Технопарка универсальных педагогических компетенций РГППУ Евгений Шамаев (36 лет).







Округ №20



Границы: части Уралмаша и Эльмаша

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

От СРЗП на выборы идет руководитель молодежного крыла партии Константин Булавицкий (22 года). Он также является одним из кураторов Центра защиты прав граждан.

«Новых людей» представляет Артемий Варламов (20 лет), студент УрФУ.

От «Яблока» выдвинут Александр Малыгин (40 лет), директор компании «Спец-Инвест».

От ЛДПР на выборы идет действующий депутат гордумы, предприниматель Дмитрий Николаев (45 лет). Его фирма работает в сфере ЖКХ.

От «Единой России» в выборах участвует Владимир Струнов (38 лет) — еще один действующий депутат гордумы, ведущий специалист по проектам компании «Амертенд».

Кандидат от КПРФ — Павел Шутов (52 года), директор автосервисной компании «Стройдизель». В разгар избирательной кампании он оказался в неоднозначной ситуации. Как писал e1.ru, расклеивая агитационные листовки утром 11 августа, Павел сделал несколько выстрелов в воздух. По словам собеседников издания, так кандидат отреагировал на сотрудника УК, который решил с ним пообщаться, получив жалобы на листовки от местных жителей. Сам коммунист заявил, что с помощью предупредительных выстрелов хотел отпугнуть людей, которые ему угрожали и хотели избить.



Округ №21



Границы: части Ленинского, Октябрьского и Чкаловского р-на

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

КПРФ в округе представляет Вячеслав Волис (41 год), который работает консультантом у ИП Калужак Ренаты Ивановны. Имел судимость по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство» — она погашена в 2003 г.

От СРЗП выдвинута руководитель юридических компаний и один из кураторов Центра защиты прав граждан Наталья Газизова (46 лет).

«Единая Россия» выдвинула в округе главного врача Свердловской областной стоматологической поликлиники Марину Харитонову (64 года).

От «Яблока» баллотировался пенсионер Виктор Чуприянов (70 лет).

От ЛДПР в выборах участвует студент УрГЭУ Степан Шилин (21 год).

От «Новых людей» в округе выдвинут самозанятый Зори Хамоян (32 года). Ранее он участвовал в выборах в гордуму Первоуральска.



Округ №22



Границы: Ботаника, часть Вторчермета

Количество допущенных до выборов кандидатов: 5

СРЗП выдвинула в округе Дмитрия Ворошилова (52 года), юриста и директора Фонда ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ».

КПРФ в округе представляет Виктория Ивачева (36 лет), действующий депутат городской думы и супруга лидера Свердловского обкома партии Александра Ивачева.

От «Единой России» в выборах участвует еще один действующий депутат гордумы Дмитрий Сергин (55 лет), который работает в представительном органе шесть последних созывов подряд. В качестве места работы он указал фонд содействия реализации программы продовольственной безопасности «Истинные ценности», где занимает пост заместителя директора.

«Новые люди» выдвинули Михаила Осинцева (27 лет), гендиректора компании «Никос Холдинг», которая производит пищевое оборудование.

Кандидат от ЛДПР — студент УрГПУ Денис Шерман (19 лет).







Округ №23



Границы: часть Вторчермета и Солнечного

Количество допущенных до выборов кандидатов: 6

Партию «Новые люди» в округе представляет Дмитрий Алексеев (34 года). Согласно данным избиркома — стрелок отряда военизированной охраны войсковой части 42748.

«Единая Россия» выдвинула действующего депутат гордумы Елену Бондаренко (48 лет). Она работает в аппарате Чкаловского местного отделения партии, которым руководит основатель «AVS Group» Валерий Савельев.

От СРЗП выдвинут экономист и предприниматель Алексей Калупаев (52 года).

В качестве самовыдвиженца на выборы идет Сергей Липалин (54 года) — GR-менеджер «Центра пищевой индустрии — Ариант», помощник депутата Госдумы от ЕР Максима Иванова.

ЛДПР выдвинула в округе оператора станков с программным управлением компании «Вега» Ивана Пажаева (24 года).

КПРФ представляет депутат Заксобрания области, председатель правления свердловского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова (58 лет).

Еще один самовыдвиженец в округе — Владислав Яхин (40 лет), коммерческий директор компании «Чистая планета» и руководитель Местной национально-культурной автономии татар Екатеринбурга. Участвовал в праймериз «Единой России», но не набрал нужного количества голосов для выдвижения от партии.



Округ №24



Границы: часть Уктуса, Химмаш

Количество допущенных до выборов кандидатов: 7

Кандидатом от СРЗП стал Дмитрий Вакарин (32 года), вице-президент Фонда поддержки ветеранов специальных военных операций «Серафим».

От ЛДПР на выборы идет предприниматель Юлия Гильванова (41 год). На своей странице в соцсетях она пишет, что является экспертом по психологии коммуникации и преподает в собственной школе этикета для детей.

«Яблоко» представляет студентка и активистка молодежного движения партии Елизавета Казанцева (21 год).

В качестве самовыдвиженца в выборах участвует самозанятый Сергей Парфентьев (49 лет).

Кандидатом от КПРФ стал главный инженер ООО «Антей», действующий депутат гордумы Виктор Сомиков (60 лет). Согласно отчетам на сайте избиркома, его кампанию финансово поддерживают структуры Андрея Гавриловского.

От «Единой России» выдвинут руководитель регионального штаба Молодой гвардии Данил Тупица (22 года).

От «Новых людей» в округе идет на выборы самозанятый Алексей Черешков (51 год).







Округ №25



Границы: часть Уктуса, Полеводство, Горный Щит

Количество допущенных до выборов кандидатов: 5

От партии «Новые люди» в выборах принимает участие предприниматель Игорь Иванов (37 лет).

ЛДПР выдвинули студента Уральского института РАНХиГС Евгения Коломытцева (22 года).

КПРФ представляет Денис Курочкин (28 лет) — федеральный комсорг Ленинского комсомола по УрФО, помощник депутата гордумы Екатеринбурга.

В округе выдвинуты сразу два участника боевых действий. «Единая Россия» выставила в округе заместителя начальника отдела охраны южноуральского филиала «Газпрома» Сергея Павленко (55 лет). В прошлом работал в спецподразделении «Альфа» и органах госбезопасности.

А СРЗП представляет Максим Чирышев (44 года) — военнослужащий части 95395, участник СВО и помощник депутата Госдумы.

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