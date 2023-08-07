Избирком снял с выборов в гордуму Екатеринбурга 27 человек

Еще 7 человек утратили статус выдвинутого кандидата. Большинство выбывших из предвыборной гонки — самовыдвиженцы, причем среди них есть действующие статусные депутаты.

Избирательные комиссии Екатеринбурга завершили проверку документов кандидатов на выборы в городскую думу. Согласно данным системы ГАС «Выборы», из 189 человек, которые претендовали на мандаты в округах, в предвыборной гонке остается 155 кандидатов.

Так, 27 кандидатам было отказано в регистрации, почти все они шли как самовыдвиженцы. Среди них — действующие депутаты гордумы Ира Овчинникова (представляла «Единую Россию» и даже возглавляла партийную фракцию в этом органе власти), Александр Караваев (представлял «Справедливую Россию») и Андрей Пирожков (представлял КПРФ), которые в этот раз пытались поучаствовать в выборах без поддержки партий. По данным Justmedia.ru, у них нашли брак в подписных листах.

Эксперты считают, что снятие этих кандидатов с выборов может изменить расстановку сил в городском органе власти, писал DK.RU.

Также в регистрации отказали экс-депутатам гордумы Эдуарду Мансурову, Александру Смолину, Евгению Боровику, Игорю Усову, общественникам Ивану Волкову и Екатерине Лахитковой, и даже студентке Екатерине Овчинниковой, которая шла в одном округе с Ирой Овчинниковой. Единственным партийцем, которому отказали в регистрации как кандидату в одномандатном округе, стал представитель «Яблока» Михаил Виноградов. Причина отказа в регистрации не указана, однако, согласно данным, ГАС «Выборы», он не предупредил избирком о имеющейся судимости.

Еще 7 человек утратили статус кандидата — это пять самовыдвиженцев и по одному представителю от КПРФ и ЛДПР.

Напомним, выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней — 9 и 10 сентября. Впервые в регионе пройдет дистанционное электронное голосование — избиратели смогут самостоятельно решить, в каком формате им удобнее проголосовать.

Помимо выборов в гордуму Екатеринбурга пройдут еще 10 избирательных кампаний, в том числе — дополнительные выборы депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу. Всего до выборов допущено 433 кандидата. Среди них — 39 самовыдвиженцев и 17 кандидатов с судимостью. Этап агитации стартует с 12 августа.