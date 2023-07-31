Троим депутатам гордумы будет отказано в регистрации для участия в выборах

Отказ в регистрации может повлиять на расстановку сил в городском органе власти, считают эксперты. Потому что все трое относятся к группе владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова.

Верх-Исетская и Октябрьская территориальные избирательные комиссии могут отказать в регистрации для участия в выборах трем действующим депутатам думы Екатеринбурга — Ире Овчинниковой, Андрею Пирожкову и Александру Караваеву. Всех их относят в группе владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова. Об этом пишет 66.RU.

По Ире Овчинниковой действительно состоялась рабочая группа. Выяснилось, что большое количество сведений об избирателях, внесенных в подписные листы, не соответствует базам данных. По Андрею Пирожкову и Александру Караваеву рабочая группа пока не собиралась, — цитирует издание главу Ленинской территориальной избирательной комиссии Вадим Антошин.

Верх-Исетская и Октябрьская комиссии официальных решений пока не принимали. Регистрация самовыдвиженцев должна завершиться к 4 августа.

«Проблемы с подписями у кандидатов-самовыдвиженцев у нас традиционные. Каждую кампанию, и этот год — не исключение», — добавил Антошин.

Ира Овчинникова идет на выборы по округу № 4 Верх-Исетского района. Здесь мэр Алексей Орлов выставил лояльного к себе директора школы № 168 Татьяну Вяткину.

Андрей Пирожков выдвигается по округу № 21 (части территорий Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов). Там основной кандидат — главный врач областной стоматологии Марина Харитонова (также входит в группу Алексея Орлова).

Александр Караваев претендует на округ № 14. По этой территории мэрия во главе с Алексеем Орловым выставила первого замдиректора Городского управления дорожно-строительных работ (ГУДСР) Павла Пустозерова.

Пока для участия в выборах смог зарегистрироваться только один кандидат-самовыдвиженец из фракции Виталия Кочеткова. Речь идет о члене Общественной палаты Свердловской области Валерии Черкашине. Он идет по округу № 3 Верх-Исетского района, где от «Единой России» баллотируется исполнительный директор «УГМК-Макаровский» Дмитрий Старожилов (фракция УГМК).

Напомним, что в сентябре в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний — будет замещаться 108 депутатских мандатов и две должности глав сельских поселений. В пятницу завершился этап выдвижения. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области, всего в выборах решили поучаствовать 494 кандидата.

Самые масштабные выборы пройдут в Екатеринбурге. Здесь же самый высокий конкурс на депутатский мандат. По данным облизбиркома, по спискам политических партий будут избраны 10 депутатов ЕГД — на мандаты претендует 115 кандидатов от шести политических партий. По одномандатным округам будет избираться 25 депутатов — за мандат будут бороться 189 человек, в их числе — 44 самовыдвиженца.

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