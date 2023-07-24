Выдвижение — все. Избирком назвал число желающих стать депутатами в Екатеринбурге

Параллельно в сентябре пройдут выборы депутата Заксобрания от Ирбитского одномандатного округа, а также будут избраны новые составы дум Верхней Пышмы и Качканара.

В сентябре в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний — будет замещаться 108 депутатских мандатов и две должности глав сельских поселений. В пятницу завершился этап выдвижения. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области, всего в выборах решили поучаствовать 494 кандидата.

Самые масштабные выборы пройдут в Екатеринбурге. Здесь же самый высокий конкурс на депутатский мандат. По данным облизбиркома, по спискам политических партий будут избраны 10 депутатов ЕГД — на мандаты претендует 115 кандидатов от шести политических партий. По одномандатным округам будет избираться 25 депутатов — за мандат будут бороться 189 человек, в их числе — 44 самовыдвиженца. Ранее DK.RU рассказывал о том, в каких округах будет самая высокая конкуренция.

В настоящий момент в избирательных комиссиях идет проверка документов кандидатов и принимается решение об их регистрации. Этот этап кампании будет продолжаться до 4 августа. На момент публикации материала, по данным ГАС «Выборы», уже зарегистрировали 21 кандидата-одномандатника. Отказано в регистрации двум самовыдвиженцам, которые планировали избраться по округу №17.

Также избирательная комиссия опубликовала список кандидатов, которые претендуют на мандат депутата Заксобрания, освободившийся после перехода в Совет Федерации Виктора Шептия:

замгендиректора УГМК-Агро Алексей Коробейников («Единая Россия»),

(«Единая Россия»), помощник депутата Екатеринбургской гордумы Николай Коробейников (КПРФ),

(КПРФ), самозанятый Егор Максимов («Новые люди»),

(«Новые люди»), финансовый директор Туринского АТП Михаил Семейкин (ЛДПР),

(ЛДПР), исполнительный директор «Ирбит-Авто-Транс» Олег Фоминых («Справедливая Россия — За Правду»).

Примечательно, что Алексей Коробейников и Николай Коробейников были избраны депутатами Заксобрания по партийным спискам в ходе последних выборов в 2021 г. Оба сложили полномочия в июне текущего года. Тогда Алексей Коробейников заявлял о планах участия в выборах. Что касается 74-летнего Николая Коробейникова, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поясняла, что он прекращает работу по семейным обстоятельствам.

Напомним, выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней — 9 и 10 сентября. Впервые в регионе пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как объяснила председатель облизбиркома Елена Клименко, избиратели смогут по своему желанию проголосовать дистанционно или на привычном участке: