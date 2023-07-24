Выдвижение — все. Избирком назвал число желающих стать депутатами в Екатеринбурге
Параллельно в сентябре пройдут выборы депутата Заксобрания от Ирбитского одномандатного округа, а также будут избраны новые составы дум Верхней Пышмы и Качканара.
В сентябре в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний — будет замещаться 108 депутатских мандатов и две должности глав сельских поселений. В пятницу завершился этап выдвижения. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области, всего в выборах решили поучаствовать 494 кандидата.
Самые масштабные выборы пройдут в Екатеринбурге. Здесь же самый высокий конкурс на депутатский мандат. По данным облизбиркома, по спискам политических партий будут избраны 10 депутатов ЕГД — на мандаты претендует 115 кандидатов от шести политических партий. По одномандатным округам будет избираться 25 депутатов — за мандат будут бороться 189 человек, в их числе — 44 самовыдвиженца. Ранее DK.RU рассказывал о том, в каких округах будет самая высокая конкуренция.
В настоящий момент в избирательных комиссиях идет проверка документов кандидатов и принимается решение об их регистрации. Этот этап кампании будет продолжаться до 4 августа. На момент публикации материала, по данным ГАС «Выборы», уже зарегистрировали 21 кандидата-одномандатника. Отказано в регистрации двум самовыдвиженцам, которые планировали избраться по округу №17.
Также избирательная комиссия опубликовала список кандидатов, которые претендуют на мандат депутата Заксобрания, освободившийся после перехода в Совет Федерации Виктора Шептия:
- замгендиректора УГМК-Агро Алексей Коробейников («Единая Россия»),
- помощник депутата Екатеринбургской гордумы Николай Коробейников (КПРФ),
- самозанятый Егор Максимов («Новые люди»),
- финансовый директор Туринского АТП Михаил Семейкин (ЛДПР),
- исполнительный директор «Ирбит-Авто-Транс» Олег Фоминых («Справедливая Россия — За Правду»).
Примечательно, что Алексей Коробейников и Николай Коробейников были избраны депутатами Заксобрания по партийным спискам в ходе последних выборов в 2021 г. Оба сложили полномочия в июне текущего года. Тогда Алексей Коробейников заявлял о планах участия в выборах. Что касается 74-летнего Николая Коробейникова, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поясняла, что он прекращает работу по семейным обстоятельствам.
Напомним, выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней — 9 и 10 сентября. Впервые в регионе пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как объяснила председатель облизбиркома Елена Клименко, избиратели смогут по своему желанию проголосовать дистанционно или на привычном участке:
Проведение ДЭГ — это новый опыт для Избирательной комиссии области и самих избирателей. Оно будет проводиться наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования. Это лишь дополнительная возможность.