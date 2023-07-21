В Екатеринбурге завершается выдвижение кандидатов в гордуму. Первые выводы

За места в представительном органе будут бороться шесть партий и самовыдвиженцы. В каждом округе на мандат претендуют от пяти до десяти кандидатов. И, похоже, среди них есть «спойлеры».

Сегодня в Екатеринбурге завершается выдвижение кандидатов, которые хотят принять участие в выборах депутатов городской думы, назначенных на сентябрь текущего года. Окончательные списки претендентов будут известны на следующей неделе.

Напомним, жителям города предстоит выбрать 25 депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам. Еще 10 депутатов получат места в гордуме пропорционально проценту голосов за партии, которые они представляют. В настоящий момент, по данным системы ГАС «Выборы», выдвинуто 115 кандидатов-списочников и 175 одномандатников.

В выборах участвуют шесть политических партий:

«Единая Россия»,

КПРФ,

«Справедливая Россия — За Правду»,

ЛДПР,

«Новые люди», которые пока не имеют своего представительства в гордуме Екатеринбурга,

которые пока не имеют своего представительства в гордуме Екатеринбурга, «Яблоко».

А также в большинстве округов свои кандидатуры выдвинули одномандатники, которым предстояло собрать определенное количество подписей в свою поддержку, чтобы их зарегистрировал избирком.

О списках

В списке каждой партии — по 17-20 кандидатов. Ранее DK.RU подробно описывал, кто поведет на выборы первые пять партий из перечня. По актуализированным данным, партсписок «Яблока» возглавит действующий депутат гордумы Константин Киселев.

Так, кандидаты 2000 г.р. и моложе есть в списках пяти из шести партий — кроме КПРФ, которая также выдвинула и самого возрастного кандидата (1950 года рождения). Самую молодую команду на выборы ведет партия «Новые люди» (все 1971-2003 года рождения).

Ожидаемо самое большое количество предпринимателей и самозанятых попало в список «Новых людей». Больше всего правозащитников и общественников — в список эсеров. А в списках «ЕР» и КПРФ больше всего действующих депутатов разного уровня.

О конкуренции в округах

Что касается избирательных округов, самым конкурентным оказался округ №4 в Верх-Исетском районе, куда заявились представители всех шести партий и четыре самовыдвиженца. Здесь от «ЕР» будет избираться директор школы №168 Татьяна Вяткина. В противовес ей самовыдвиженцем пойдет действующий депутат от «ЕР» Ира Овчинникова. Очевидно, в противовес Ире Овчинниковой — ее однофамилица Екатерина, студентка из Невьянска.

Это не единственный округ, где представлены однофамильцы. Еще одна конкурентная территория — округ №17 в Орджоникидзевском районе, где планируют участвовать в выборах девять кандидатов. От «ЕР» идет директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников. В противовес ему свою кандидатуру выдвинул бывший представитель КПРФ и экс-сотрудник «Спецавтобазы» Эдуард Мансуров. Недавно стало известно, что избирком отказал самовыдвиженцу в регистрации из-за недостаточного количества подписей, собранных в свою поддержку. Мансуров заявил, что намерен обжаловать решение избиркома. Тем не менее, в числе кандидатов по округу№17 оказался его однофамилец Мерт Мансуров — уроженец Стамбула и выпускник Челябинского колледжа физической культуры.

Еще один однофамилец выдвинут по соседнему округу №18, по которому намерен избираться действующий председатель гордумы, депутат от «ЕР» Игорь Володин. По этому же округу в качестве самовыдвиженца идет предприниматель Андрей Володин. А также — известная в Екатеринбурге общественница Оксана Иванова. Всего по этой территории выдвинуто восемь кандидатов.

Наименее конкурентными оказались три округа, где выдвинуто по пять кандидатов:

округ №5 в Верх-Исетском районе (в числе кандидатов нет действующих депутатов, от «ЕР» выдвинут представитель УГМК Алексей Смирнов ),

), округ №12 в Ленинском районе (от «ЕР» выдвигается избранный в ЕГД на дополнительных выборах в прошлом году предприниматель Виталий Чачин , другой известный кандидат в округе — управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов ),

, другой известный кандидат в округе — управляющий директор ), округ №15 в Октябрьском районе (от «ЕР» идет действующий депутат, предприниматель Михаил Вечкензин).

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