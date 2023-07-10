Свердловские партийцы определились с «паровозами» на выборы в гордуму Екатеринбурга

В начале списка оказались депутаты Госдумы, Заксобрания, мэр города и известные бизнесмены. Напомним, в сентябре жителям города предстоит выбрать 35 депутатов.

Региональные отделения парламентских партий в Свердловской области выдвинули своих кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Как уже писал DK.RU, в преддверии выборов городские власти изменили принцип формирования представительного органа. Раньше 18 депутатов выбирали по округам, 18 — по спискам. Теперь 25 из 35 депутатов будут знать в лицо, еще 10 мандатов получат представители партийных списков.

По традиции партии решили использовать на выборах технологию «паровозов» — списки возглавили узнаваемые политики и бизнесмены, которые с высокой вероятностью откажутся от мандатов в пользу следующих по списку.

Так, «Единая Россия» поставила по главе списка главу Екатеринбурга Алексея Орлова, депутата Госдумы Антона Шипулина, автогонщика и депутата Заксобрания области Сергея Корякина — они стали победителями партийных праймериз. Следом за ними — действующие депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, Тимофей Жуков, глава «УГМК-Агро» Илья Бондарев, депутат гордумы Анастасия Немец, главврач детской больницы №9 Игорь Агарков.

КПРФ в начале списка решила поставить зампредседателя свердловского Заксобрания Александра Ивачева, а также депутатов ЗССО Римму Скоморохову и Олега Гордеева. Следующие в списке — действующие депутаты городской думы Виктория Ивачева, Роман Ступников и Руслан Камалетдинов.

«Справедливая Россия — За Правду» представила список из пяти человек — это депутат Госдумы Андрей Кузнецов, юристы Денис Хаванцев и Сергей Визелко, боевой офицер Максим Чирышев и управляющий директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов.

Представители ЛДПР сообщили, что список партии в гордуму возглавят председатель ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и действующий депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев.

Во главе списка партии «Новые люди» оказался директор компании «Априори» Сергей Козлов. Следом за ним — Егор Невидимов, директор спортшколы «Рекорд» Иван Герасимов, который уже пробовал свои силы на допвыборах, а также ведущий Ярослав Бородин и самозанятый Алексей Черешков.

Как уже писал DK.RU, выборы в гордуму Екатеринбурга будут проходить два дня — 9 и 10 сентября. Впервые будет использована технология дистанционного электронного голосования. Предполагается, что ДЭГ станет только одной из возможных форм голосования — избиратель сможет выбрать формат голосования самостоятельно. В единый день голосования все участковые избирательные комиссии будут работать в привычном режиме, с отпечатанными в типографии бюллетенями.