Алексей Орлов получил больше всего голосов на праймериз «Единой России» в гордуму

На втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — Сергей Корякин. Далее идут Алексей Вихарев, Тимофей Жуков, Илья Бондарев, Анастасия Немец и Игорь Огарков.

«Единая Россия» подвела предварительные итоги праймериз по выборам в новый созыв гордумы Екатеринбурга. Лидирует мэр Алексей Орлов — 56,4 тыс. На втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, за которого проголосовали почти 49,2 тыс. человек, а на третьем депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Корякин, с 42,7 тыс. голосов. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Стоит отметить, что следом с небольшим отставанием идут депутаты Гордумы Алексей Вихарев и Тимофей Жуков. Они получили больше 30 тыс. голосов каждый. 29,4 тыс голосов набрал гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев, 23,5 тыс. — депутат Анастасия Немец и примерно столько же главврач ДГКБ № 9 Игорь Огарков.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 22 по 28 мая. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

Ранее мы писали о том, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы для участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в Городскую думу.

В пресс-службе регионального отделения единороссов рассказали, что мэр выдвинулся на праймериз по списку, предположительно, он возглавит партийную тройку на выборах.

И, как ранее писал DK.RU, согласно поправкам в Устав города, дума теперь будет формироваться по-новому: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя.

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