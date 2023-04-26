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Алексей Орлов выдвинулся на праймериз в Городскую думу

Алексей Орлов выдвинулся на праймериз в Городскую думу
Иллюстрация: пресс-служба партии «Единая Россия»

Мэр Екатеринбурга подал пакет документов для участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России». Вероятно, на будущих выборах он возглавит партийную тройку.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы для участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в Городскую думу.

В пресс-службе регионального отделения единороссов рассказали, что мэр выдвинулся на праймериз по списку, предположительно, он возглавит партийную тройку на выборах.

Напомним, недавно в Екатеринбурге изменилась система избрания в гордуму, тогда Алексей Орлов отметил возрастающую значимость депутатских мандатов. Как ранее писал DK.RU, согласно поправкам в Устав города, дума теперь будет формироваться следующим образом: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя. 

Глава Екатеринбурга в 1992 – 2010 гг., а сейчас — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий так прокомментировал DK.RU принятые изменения:

— Еще при создании Устава города в 90-е годы мы принимали схему с формированием гордумы по одномандатным мажоритарным округам. Я всегда считал, что на местном уровне выборы должны носить преимущественно мажоритарный характер. Нужно в представительном органе иметь депутатов, которые избираются от округов, которые знают свой район, свой округ и которых знают люди.

Это самая близкая к населению власть, и она должна находиться в постоянном контакте с жителями. Большая политика и законотворчество делаются на государственном и региональном уровнях, а на местном уровне в основном решаются повседневные задачи и проблемы людей. Принятое сегодня решение, после которого в Екатеринбурге абсолютное число депутатов будут избираться по одномандатным округам, я считаю правильным.

Читайте также: Заксобрание Свердловской области согласовало новый принцип формирования Екатеринбургской городской думы за полгода до выборов.

Автор: Александра Клименко
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