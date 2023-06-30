На выборах в сентябре 2,6 млн свердловчан смогут проголосовать онлайн

Однако, как пояснили в облизбиркоме, дистанционный формат голосования не будет обязательным — при желании избиратели смогут прийти на участки, к которым они прикреплены.

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила электронный формат голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре этого года. В частности, впервые жители будут выбирать онлайн депутатов Екатеринбургской городской думы, а также депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу (мандат освободился после ухода Виктора Шептия в Совет Федерации).

Принять участие в ДЭГ смогут обладатели подтвержденных аккаунтов в Госуслугах, которые обладают активным избирательным правам. По подсчетам Минцифры Свердловской области, количество избирателей, имеющих учетные записи на портале, данные которых совпали с данными системы ГАС «Выборы» — почти 2,6 млн человек (или 89% от общего числа избирателей региона.

Как объяснила председатель облизбиркома Елена Клименко, избиратели смогут по своему желанию проголосовать дистанционно или на привычном участке:

Проведение ДЭГ — это новый опыт для Избирательной комиссии области и самих избирателей. Оно будет проводиться наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования. Это лишь дополнительная возможность.

Ранее стало известно, что голосование на выборах в этом году будет длиться два дня — 9 и 10 сентября, в субботу и воскресенье.

Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы станут самой масштабной кампанией в регионе. Как уже сообщал DK.RU, с этого года состав гордумы Екатеринбурга будет формироваться по-новому: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя.

В конце мая опубликовали результаты праймериз «Единой России» в Екатеринбурге, которые партийцы провели для того, чтобы определить список своих кандидатов на выборы. Больше всего голосов получил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — депутат Заксобрания и автогонщик Сергей Корякин. С высокой долей вероятности тройка лидеров возглавит список «ЕР» на выборах в гордуму.