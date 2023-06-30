Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
87,03
95,10
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На выборах в сентябре 2,6 млн свердловчан смогут проголосовать онлайн

На выборах в сентябре 2,6 млн свердловчан смогут проголосовать онлайн
Иллюстрация: Пресс-служба ИКСО

Однако, как пояснили в облизбиркоме, дистанционный формат голосования не будет обязательным — при желании избиратели смогут прийти на участки, к которым они прикреплены.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила электронный формат голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре этого года. В частности, впервые жители будут выбирать онлайн депутатов Екатеринбургской городской думы, а также депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу (мандат освободился после ухода Виктора Шептия в Совет Федерации).

Принять участие в ДЭГ смогут обладатели подтвержденных аккаунтов в Госуслугах, которые обладают активным избирательным правам. По подсчетам Минцифры Свердловской области, количество избирателей, имеющих учетные записи на портале, данные которых совпали с данными системы ГАС «Выборы» — почти 2,6 млн человек (или 89% от общего числа избирателей региона.

Как объяснила председатель облизбиркома Елена Клименко, избиратели смогут по своему желанию проголосовать дистанционно или на привычном участке:

Проведение ДЭГ — это новый опыт для Избирательной комиссии области и самих избирателей. Оно будет проводиться наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования. Это лишь дополнительная возможность.

Ранее стало известно, что голосование на выборах в этом году будет длиться два дня — 9 и 10 сентября, в субботу и воскресенье.

Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы станут самой масштабной кампанией в регионе. Как уже сообщал DK.RU, с этого года состав гордумы Екатеринбурга будет формироваться по-новому: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя. 

В конце мая опубликовали результаты праймериз «Единой России» в Екатеринбурге, которые партийцы провели для того, чтобы определить список своих кандидатов на выборы. Больше всего голосов получил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — депутат Заксобрания и автогонщик Сергей Корякин. С высокой долей вероятности тройка лидеров возглавит список «ЕР» на выборах в гордуму.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздухаСвердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздуха
  • Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазиновNike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов
  • ТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью UniqloТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью Uniqlo
  • Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциямDeutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.