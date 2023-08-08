Ира Овчинникова оспорила в суде отказ в регистрации для участия в выборах

Основанием для отказа было большое количество сведений об избирателях, внесенных в подписные листы, но не соответствующих базам данных.

Ире Овчинниковой удалось оспорить решение избиркома о снятии ее с выборов. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал это решение незаконным.

Суд удовлетворил ее заявление и обязал избирком в срочном порядке зарегистрировать Ирину Овчинникову кандидатом в депутаты гордумы. Об этом она написала на своей странице во ВКонтакте, сообщает Justmedia.ru.

Ира Овчинникова проработала в Екатеринбургской гордуме пять созывов. В текущем созыве она возглавляла фракцию «Единой России», однако после проигрыша на праймериз вышла из партии и пошла на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, что избирательные комиссии Екатеринбурга завершили проверку документов кандидатов на выборы в городскую думу. Согласно данным системы ГАС «Выборы», из 189 человек, которые претендовали на мандаты в округах, в предвыборной гонке остается 155 кандидатов.

Избирком снял с выборов в гордуму Екатеринбурга 27 человек. Еще семь человек утратили статус выдвинутого кандидата. Большинство выбывших из предвыборной гонки — самовыдвиженцы, причем среди них есть действующие депутаты.

Кроме Иры Овчинниковой избирком отказал в регистрации Александру Караваеву (представлял «Справедливую Россию») и Андрею Пирожкову (представлял КПРФ), которые в этот раз пытались поучаствовать в выборах без поддержки партий.

Также в регистрации отказали экс-депутатам гордумы Эдуарду Мансурову, Александру Смолину, Евгению Боровику, Игорю Усову, общественникам Ивану Волкову и Екатерине Лахитковой, и даже студентке Екатерине Овчинниковой, которая шла в одном округе с Ирой Овчинниковой. Единственным партийцем, которому отказали в регистрации как кандидату в одномандатном округе, стал представитель «Яблока» Михаил Виноградов. Причина отказа в регистрации не указана, однако, согласно данным, ГАС «Выборы», он не предупредил избирком о имеющейся судимости.

Еще 7 человек утратили статус кандидата — это пять самовыдвиженцев и по одному представителю от КПРФ и ЛДПР.

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