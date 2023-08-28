Стартовал прием заявок от екатеринбуржцев, которые хотят проголосовать на выборах онлайн

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, необходимо до 5 сентября отправить заявление через портал Госуслуг. Но для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Пользователи Госуслуг из Свердловской области получили уведомления о том, что они могут проголосовать на грядущих выборах 9-10 сентября дистанционно. Как уже писал DK.RU, в эти дни пройдут 11 избирательных кампаний, в том числе — выборы в городскую думу Екатеринбурга. Председатель облизбиркома Елена Клименко ранее отмечала, что избиратели смогут выбрать удобный способ голосования по своему желанию — либо прийти на свой участок, либо проголосовать онлайн.

Для того чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо подать заявление через портал Госуслуг (нужную вкладку можно найти через поисковый запрос в веб-версии или мобильном приложении). Заявление формируется и отправляется в ЦИК РФ автоматически после того, как вы подтвердите правильность паспортных данных в системе, адрес прописки или места регистрации, а также введете код подтверждения, который придет на мобильный телефон. После проверки заявления сотрудниками избиркома вы получите подтверждение регистрации.

Прием заявлений завершается в полночь 5 сентября. Если вы передумаете до этого времени — заявление можно отозвать. Но если по данным на 6 сентября ваше заявление будет зарегистрировано — проголосовать на своем участке очно вы уже не сможете.

Само ДЭГ будет проходить также 9 и 10 сентября на портале vybory.gov.ru. Авторизоваться в личном кабинете можно с помощью логина и пароля от учетной записи в Госуслугах. Избиратели, которые получат подтверждение регистрации в ближайшие дни, смогут принять участие в тренировке ДЭГ, чтобы протестировать портал.

Вечером 10 сентября параллельно с подсчетом голосов на участках запустят процедуру расшифровки результатов ДЭГ с помощью специальных программных средств и ключа расшифрования. Протокол должны будут подписать с помощью электронной подписи члены территориальных избирательных комиссий, после чего документ будет опубликован.

Ранее DK.RU сообщал, что право выбрать формат голосования онлайн есть почти у 2,6 млн свердловчан — это 89% от общего числа избирателей региона. По данным регионального Минцифры, учетные записи этих избирателей совпадают с данными системы ГАС «Выборы». По данным Избирательной комиссии Свердловской области на конец прошлой недели, заявления об участии в ДЭГ подали уже более 45 тыс. жителей региона.

Напомним, с этого года состав гордумы Екатеринбурга будет формироваться по-новому: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя. Изначально свои кандидатуры выдвинули около 190 человек. В ходе проверки документов около 30 кандидатов получили отказ в регистрации.