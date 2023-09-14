Предприниматели Свердловской области увеличили инвестиции в интернет-рекламу на 70%

Самыми быстрорастущими категориями, по которым шли рекламные бюджеты во ВКонтакте, стали ювелирные изделия и часы, бытовая техника и электроника, товары повседневного спроса.

Рост инвестирования в интернет-рекламу в регионе составил 70%. Лидерами роста стали следующие виды товаров: ювелирные изделия и часы — рост в 4,4 раза за год, бытовая техника и электроника — в 2,7 раза и FMCG (товары повседневного спроса) — в 2,6 раза.

В августе 2023 г. число предпринимателей из региона, которые ведут бизнес ВКонтакте, выросло на 30% по сравнению с данными за аналогичный период 2022 г. Они активнее создают контент и размещают на 20% больше постов в ленте, чем год назад.

Быстрее всего растет количество сообществ бизнеса ВКонтакте в категориях домашние животные, недвижимость и образование, — на 85%, 60% и 58% соответственно. В четыре раза больше постов в ленте соцсети стали размещать компании, которые специализируются на поиске работы, и в 2,2 раза — в сегменте домашние животные.

Пользователи на 26% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами: переходят на карточки товаров и услуг, создают заказы, пишут сообщения и звонят за уточнением деталей. Интерес к финансовым сообществам вырос в 2,1 раза, к пабликам в сфере домашних животных — на 91%, в сфере развлечений — на 70%. У предпринимателей, занимающихся финансами, число подписчиков пабликов увеличилось в два раза.

Напомним, что рекламный рынок Екатеринбурга за последние полгода вырос на 37%. Эксперты подчеркнули, что по всем основным показателям отечественный рекламный рынок уверенно преодолел кризис прошлого года и демонстрирует максимальные объемы за всю его историю.

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии докризисного 2021 г. Во II квартале 2023 г. фактически все сегменты и подсегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику, в целом в этом квартале объем рекламных бюджетов российского рынка возрос на 50%; прирост ко II кварталу 2021 г. составил +25%.

В Екатеринбурге за первое полугодие 2023 г. рекламный рынок вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Лучше показатели только в Волгограде и Воронеже (51% и 42% соответственно).

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