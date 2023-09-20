На Среднем Урале становится все больше электрокаров. Что стимулирует рост?

Если раньше зарядка электромобиля была одной из ключевых проблем для его владельца, то сегодня он может спокойно зарядиться на общедоступной станции или приобрести собственную.

На Среднем Урале растет спрос на электромобили. Одна из причин этого — развитие зарядной инфраструктуры. По данным сервиса 2Chargers, в настоящий момент только на территории Екатеринбурга работает 52 зарядные станции — быстрые и медленные, платные и бесплатные. И если раньше многие их тех, кто рассматривал возможность покупки электромобиля, отказывались от этой идеи из-за неразвитой инфраструктуры, то сейчас ситуация меняется.

Как рассказали DK.RU в агентстве «Автостат», на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 549 электрокаров. Регион занимает 9 место по объему рынка новых электромобилей, хотя еще два года назад был на 18 месте.

Свое желание отказаться от автомобиля с ДВС в пользу электрокара владельцы объясняют разными причинами. Одни говорят, что это престижно, другие рассчитывает сэкономить (затраты на зарядку ниже, чем на заправку бензином, особенно сейчас, когда стоимость последнего заметно растет). Есть среди них и те, кто старается заботиться об окружающей среде и рассчитывает, что, пересев на электрокар, поможет снизить углеродный след.

Другие важные причины роста продаж таких автомобилей — приток в Россию новых моделей и брендов после ухода с нашего рынка западных мастодонтов, а также расширение сети общедоступных зарядных станций. Если раньше на покупку решались, в основном, те, кто живет в частных домах и может зарядиться самостоятельно, то сейчас возможности для зарядки есть в паркингах жилых и торговых комплексов, рядом с ТРЦ, а также на заправках.

Заинтересованность в том, чтобы все больше жителей региона пересаживались на электрокары, проявляют и власти Свердловской области. Как уже писал DK.RU, летом заместитель губернатора Дмитрий Ионин заявил, что в регионе появятся 30 новых зарядных станций и будут разработаны меры поддержки, необходимые для формирования спроса на электротранспорт.

Среди наиболее заметных компаний, развивающих зарядную инфраструктуру, — Electrocars, официальный дистрибьютор всемирно известного производителя зарядных станций StarCharge. Эта компания известна тем, что поставляет электрозаправочные станции, например, для таких брендов, как Volkswagen, Porsche, Volvo, Genesis, Jaguar, LandRover.

Мы выбрали продукцию StarCharge в качестве основы развития собственной зарядной инфраструктуры из-за того, что эта компания ведет деятельность с 2014 года: за долгое время работы StarCharge разработали свой уникальный продукт, отличающийся стабильностью работы и высоким качеством, — объяснил DK.RU директор по строительству зарядной инфраструктуры Electrocars Дмитрий Кузьминых. — На данный момент мы развиваем собственную сеть зарядных станций преимущественно на территории Уральского федерального округа. Мы ограничили территориальные рамки, чтобы обеспечить первоклассный уровень обслуживания зарядных станций — если возникает неисправность, которую невозможно решить дистанционно, наш инженер может оперативно добраться до локации и восстановить стабильную работу ЭЗС.

На данный момент зарядная сеть компании в УрФО насчитывает почти 80 станций — найти их можно с помощью мобильного приложения Electrocars. В их числе быстрые зарядные станции постоянного тока, мощностью 150 кВт, которые за 10 мин способны зарядить электромобиль на 100 км пути — они устанавливаются вдоль автомагистралей. Рядом с выездами и въездами в города установлены зарядные станции мощностью 60 кВТ, рядом с кинотеатрами и торгово-развлекательными комплексами — станции мощностью 30 кВТ. А возле отелей, гостиничных комплексов, загородных клубов, аэропортов и ЖК установлены ЭЗС переменного тока мощностью 7-22 кВт.

Кроме развития собственной зарядной инфраструктуры, Electrocars выполняет функции дистрибьютора зарядных станций StarCharge в России — продает их как частным, так и корпоративным клиентам.

Помимо зарядных станций, компания занимается поставками электромобилей. Electrocars, имея прямое взаимодействие с производителями электромобилей в Китае, поставляет на российский рынок электромобили премиум-сегмента. Обеспечивая их заводской гарантией и посгарантийным сервисом.

электромобили премиального сегмента — ZEEKR, HiPhi, XPeng, RISING, NETA, BYD, NIO, AVATR, LOTUS, DENZA, YANGWANG.

гибридные автомобили класса люкс: Li Auto, Voyah.

В конце прошлого года в Екатеринбурге в здании Россети Урал по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 140 открылся шоурум Electrocars. Здесь можно самостоятельно ознакомиться с автомобилем в очном формате, а после этого выпить чашечку кофе и в спокойной обстановке обсудить понравившийся автомобиль.

Прямые поставки из Китая — одно из наших основных преимуществ, — рассказывает генеральный директор Electrocars Rus Дмитрий Рудько. — Мы работаем с китайскими компаниями, а потому гарантируем полную таможенную очистку автомобилей. Взаимодействие с производителями позволяет нам давать гарантию на наши электромобили. Другое преимущество Electrocars — наличие просторного шоурума общей площадью более 680 кв. м, в котором представлен широкий модельный ряд. Поэтому клиент покупает автомобиль не по картинкам и видеообзорам. Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы готовы предложить клиенту программы лизинга и кредитования. А кроме автомобилей клиент может приобрести в нашем шоуруме электрозарядную станцию, переходник для зарядки от электрозарядной станции любого формата и другие виды аксессуаров.

Компания Electrocars Rus

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 +7 (343) 328 10 10

г. Челябинск, ул. Свободы, 91 корпус 1А +7 (351) 750 77 50

https://electrocars.ru/

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