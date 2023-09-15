Валютные платежи запрещены. Еще два российских банка вошли в санкционный список США

Банк, который входит в топ-25, вел активный бизнес в сфере валютных платежей и специализировался на расчетах в дирхамах. Он имел прямые корреспондентские отношения с банками Китая, ОАЭ и Турции.

Банк «Ак Барс» и московский Синко-банк вошли в новый санкционный список, который опубликовало OFAC — подразделение Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций. Власти США заявили, что новые санкции по финансовому сектору РФ «призваны ограничить возможность пользоваться связями с международной финансовой системой».

Как пишет «Коммерсант», «Ак Барс» находится под контролем властей Татарстана и входит в топ-25 российских банков, а Синко-банк принадлежит гражданину Израиля и находится в третьей сотне.

Оба кредитных учреждения активно вели бизнес в сфере валютных платежей. В частности «Ак Барс» имел прямые корреспондентские отношения с банками Китая, ОАЭ и Турции, ему были доступны переводы в валютах стран СНГ.

По мнению юристов, «Ак Барс» имел репутацию банка, который специализируется на расчетах в дирхамах.

Синко-банк позиционировал себя как банк для экспортеров и импортеров, при этом подчеркивал на сайте, что эта деятельность «без риска санкций». С весны 2022 г. начал предлагать открывать счета и вести расчеты в китайских юанях. К настоящему времени его клиентам были доступны расчеты в лирах, драмах, тенге, сумах, сомах, сомони.

Один из банкиров полагает, что под санкции попадают те учреждения, которые, во-первых, публично говорят о возможности проведения международных расчетов, во-вторых, имеют нетипичный рост объемов бизнеса в этом сегменте, а в-третьих, обслуживают крупных клиентов из cанкционных списков.

Добавим, что в РФ все еще остаются банки, которые, не попали под санкции США и могут проводить валютные операции. Например, отключенный от SWIFT Россельхозбанк и Газпромбанк.

В июле США ввели жесткие санкции в отношении пяти российских банков, в список попали Тинькофф Банк, Локо-Банк, банк «Солидарность» и банк «Юнистрим», рассказывал DK.RU. Им запретили проводить валютные операции, а у клиентов заблокировали карты Union Pay.